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"Единая Россия" победила на выборах в госсобрание Мордовии
"Единая Россия" победила на выборах в госсобрание Мордовии - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в госсобрание Мордовии
"Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Мордовии, набрав 67% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в Центральной... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T20:13
2021-09-20T20:13
2021-09-20T20:33
выборы в государственную думу
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Мордовии, набрав 67% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии республики."На выборах депутатов в госсобрание Мордовии партия "Единая Россия" набрала 67,21% голосов, КПРФ - 14,19%, ЛДПР - 9,85%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,77%", - заявили в облизбиркоме.Явка на выборах составила 64,71%.В Мордовии с 17 по 19 сентября проходили прямые досрочные выборы главы региона, а также выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и выборы депутатов госсобрания республики седьмого созыва.
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политика, единая россия, госдума рф, россия
20:13 20.09.2021 (обновлено: 20:33 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в госсобрание Мордовии
"Единая Россия" победила на выборах в госсобрание Мордовии с 67% голосов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Мордовии, набрав 67% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии республики.
"На выборах депутатов в госсобрание Мордовии партия "Единая Россия" набрала 67,21% голосов, КПРФ - 14,19%, ЛДПР - 9,85%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,77%", - заявили в облизбиркоме.
Явка на выборах составила 64,71%.
В Мордовии с 17 по 19 сентября проходили прямые досрочные выборы главы региона, а также выборы депутатов Госдумы
РФ восьмого созыва и выборы депутатов госсобрания республики седьмого созыва.