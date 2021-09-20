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"Единая Россия" победила на выборах в госсобрание Мордовии

"Единая Россия" победила на выборах в госсобрание Мордовии - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в госсобрание Мордовии

"Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Мордовии, набрав 67% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в Центральной... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T20:13

2021-09-20T20:13

2021-09-20T20:33

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Мордовии, набрав 67% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии республики."На выборах депутатов в госсобрание Мордовии партия "Единая Россия" набрала 67,21% голосов, КПРФ - 14,19%, ЛДПР - 9,85%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,77%", - заявили в облизбиркоме.Явка на выборах составила 64,71%.В Мордовии с 17 по 19 сентября проходили прямые досрочные выборы главы региона, а также выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и выборы депутатов госсобрания республики седьмого созыва.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, россия