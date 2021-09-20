МИД Британии раскритиковал парламентские выборы в России
МИД Британии назвал выборы в Госдуму "серьезным шагом назад от демократических свобод"
ЛОНДОН, 20 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании назвало прошедшие выборы в Государственную Думу "серьезным шагом назад от демократических свобод" в России.
"Выборы в Думу 17-19 сентября представляют серьезный шаг назад от демократических свобод в России. Меры, которые принимают российские властями по маргинализации гражданского общества и отстранению реальных оппозиционных кандидатов от участия в выборах, подрывают политический плюрализм и идут вразрез с международными обязательствами, которые взяла на себя Россия", - говорится в опубликованном заявлении на сайте ведомства.
В британском МИД выразили разочарование якобы ограничениями, которые Россия установила на мониторинг процесса голосования, в том числе международными наблюдателями.
Кроме того, внешнеполитического ведомство Британии осудило проведение выборов в Крыму, который, по их мнению, является "суверенной территорией Украины".
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано ранее также раскритиковал итоги выборов в России.
Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Россия ранее предложила принять до 50 наблюдателей от миссии БДИПЧ. ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования в России, не согласившись с этими ограничениями. Несмотря на этот отказ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран мира следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ.
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