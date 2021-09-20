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Сирийские наблюдатели восхитились организацией выборов в России

Сирийские наблюдатели восхитились организацией выборов в России - РИА Новости, 20.09.2021

Сирийские наблюдатели восхитились организацией выборов в России

Организация выборов в Государственную думу вызывает восхищение в связи с высоким уровнем прозрачности, которому могут позавидовать многие западные страны,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:47

2021-09-20T18:47

2021-09-20T18:47

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Организация выборов в Государственную думу вызывает восхищение в связи с высоким уровнем прозрачности, которому могут позавидовать многие западные страны, заявили РИА Новости наблюдатели из Сирии, депутаты Народного совета республики.Он отметил большое число партий, зарегистрировавших федеральные списки на выборах: "14 партий - это говорит о демократичности"."Мы посетили целый ряд избирательных участков и встречались с десятками избирателей, и мы отметили очень ответственный подход Центральной избирательной комиссии в вопросе обеспечения возможности для всех граждан попасть на участки. В том числе были предприняты самые эффективные меры для предотвращения распространения коронавируса", - добавил Судан.Замглавы комитета российско-сирийской дружбы, депутат Сафван Кариби отметил, что "уровень организации и прозрачности, а также большое количество камер наблюдения на избирательных участках не имеют аналогов в странах Запада по количеству и охвату".

сирия

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политика, в мире, сирия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия