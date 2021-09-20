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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1751031312.html
Депутат ЕП объяснил, почему Запад считает выборы в России нелегитимными
Депутат ЕП объяснил, почему Запад считает выборы в России нелегитимными - РИА Новости, 20.09.2021
Депутат ЕП объяснил, почему Запад считает выборы в России нелегитимными
Страны Запада будут считать любые нововведения на выборах в России недостаточными для признания голосования легитимным просто по той причине, что выборы... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:43
2021-09-20T18:43
выборы в государственную думу
политика
в мире
госдума рф
выборы в государственную думу
тьерри мариани
европарламент
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Страны Запада будут считать любые нововведения на выборах в России недостаточными для признания голосования легитимным просто по той причине, что выборы проходят в РФ, считает депутат Европарламента, независимый наблюдатель на выборах в Госдуму в РФ Тьерри Мариани.Мариани отметил, что, например, на участках в западных странах отсутствуют нововведения с QR-кодами, видеонаблюдение, но почему-то на Западе все равно считают такие выборы легитимными."Вы знаете, какие бы новые меры вы ни вводили, их никогда не будет достаточно по одной простой причине - просто по той простой причине, что вы - русские. Этого достаточно", - сказал Мариани на пресс-конференции в Москве.По словам евродепутата, в странах Запада абсолютно беспрецедентно, можно сказать, изменилось следующее: если раньше выборы успевали пройти и сразу же западные страны обвиняли Россию в том, что выборы незаконные, то сейчас все стало происходить гораздо быстрее - "выборов еще нет, а их уже объявили незаконными"."Конечно, здесь можно констатировать только тот факт, что это абсолютно политизированный взгляд на вещи", - подчеркнул он.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Европарламент в четверг большинством голосов утвердил доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму.
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политика, в мире, госдума рф, выборы в государственную думу, тьерри мариани, европарламент, россия
18:43 20.09.2021
 
Депутат ЕП объяснил, почему Запад считает выборы в России нелегитимными

Мариани: Запад считает выборы в Госдуму нелегитимными потому, что они проходят в России

© РИА Новости / Максим БлиновСопрезидент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани на форуме в Ялте
Сопрезидент ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани на форуме в Ялте - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Страны Запада будут считать любые нововведения на выборах в России недостаточными для признания голосования легитимным просто по той причине, что выборы проходят в РФ, считает депутат Европарламента, независимый наблюдатель на выборах в Госдуму в РФ Тьерри Мариани.
Мариани отметил, что, например, на участках в западных странах отсутствуют нововведения с QR-кодами, видеонаблюдение, но почему-то на Западе все равно считают такие выборы легитимными.
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"Вы знаете, какие бы новые меры вы ни вводили, их никогда не будет достаточно по одной простой причине - просто по той простой причине, что вы - русские. Этого достаточно", - сказал Мариани на пресс-конференции в Москве.
По словам евродепутата, в странах Запада абсолютно беспрецедентно, можно сказать, изменилось следующее: если раньше выборы успевали пройти и сразу же западные страны обвиняли Россию в том, что выборы незаконные, то сейчас все стало происходить гораздо быстрее - "выборов еще нет, а их уже объявили незаконными".
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"Конечно, здесь можно констатировать только тот факт, что это абсолютно политизированный взгляд на вещи", - подчеркнул он.
По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Европарламент в четверг большинством голосов утвердил доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВ миреГосдума РФВыборы в Государственную думуТьерри МарианиЕвропарламентРоссия
 
 
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