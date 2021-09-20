https://ria.ru/20210920/vybory-1751031312.html

Депутат ЕП объяснил, почему Запад считает выборы в России нелегитимными

Депутат ЕП объяснил, почему Запад считает выборы в России нелегитимными - РИА Новости, 20.09.2021

Депутат ЕП объяснил, почему Запад считает выборы в России нелегитимными

Страны Запада будут считать любые нововведения на выборах в России недостаточными для признания голосования легитимным просто по той причине, что выборы... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:43

2021-09-20T18:43

2021-09-20T18:43

выборы в государственную думу

политика

в мире

госдума рф

выборы в государственную думу

тьерри мариани

европарламент

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155290/01/1552900199_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6cb30bcbf0f618bfc4fe453d7f5f47d.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Страны Запада будут считать любые нововведения на выборах в России недостаточными для признания голосования легитимным просто по той причине, что выборы проходят в РФ, считает депутат Европарламента, независимый наблюдатель на выборах в Госдуму в РФ Тьерри Мариани.Мариани отметил, что, например, на участках в западных странах отсутствуют нововведения с QR-кодами, видеонаблюдение, но почему-то на Западе все равно считают такие выборы легитимными."Вы знаете, какие бы новые меры вы ни вводили, их никогда не будет достаточно по одной простой причине - просто по той простой причине, что вы - русские. Этого достаточно", - сказал Мариани на пресс-конференции в Москве.По словам евродепутата, в странах Запада абсолютно беспрецедентно, можно сказать, изменилось следующее: если раньше выборы успевали пройти и сразу же западные страны обвиняли Россию в том, что выборы незаконные, то сейчас все стало происходить гораздо быстрее - "выборов еще нет, а их уже объявили незаконными"."Конечно, здесь можно констатировать только тот факт, что это абсолютно политизированный взгляд на вещи", - подчеркнул он.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Европарламент в четверг большинством голосов утвердил доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750983875.html

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, госдума рф, выборы в государственную думу, тьерри мариани, европарламент, россия