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Мосгоризбирком подсчитал 100% протоколов на выборах в Москве

Мосгоризбирком подсчитал 100% протоколов на выборах в Москве - РИА Новости, 20.09.2021

Мосгоризбирком подсчитал 100% протоколов на выборах в Москве

"Единая Россия" на выборах в Госдуму в Москве набирает 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, "Справедливая Россия"- 7,34%, "Новые люди" - 7,09% после обработки 100%... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:42

2021-09-20T17:42

2021-09-20T17:42

выборы в государственную думу

политика

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выборы в государственную думу

мосгоризбирком

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" на выборах в Госдуму в Москве набирает 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, "Справедливая Россия"- 7,34%, "Новые люди" - 7,09% после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в Мосгоризбиркоме.Согласно данным 100% обработанных протоколов, партия "Единая Россия" получила 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, "Справедливая Россия- За Правду " -7,34%, "Новые люди" - 7,09%, ЛДПР получила 7,08% голосов. Партия "Яблоко" получила 4,89%.В то же время, Партия пенсионеров получила 2,85% голосов, "Зеленые " - 2,40%, а Российская партия свободы и справедливости - 1,97%.Кроме того, "Зеленая альтернатива " набрала 1,76% голосов, "Родина" - 1,22%, "Партия Роста " - 1,11%, "Коммунисты России" набирали 1,10% голосов, а "Гражданская платформа " - 0,27%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, мосгоризбирком