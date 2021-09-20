https://ria.ru/20210920/vybory-1751018879.html
Мосгоризбирком подсчитал 100% протоколов на выборах в Москве
Мосгоризбирком подсчитал 100% протоколов на выборах в Москве - РИА Новости, 20.09.2021
Мосгоризбирком подсчитал 100% протоколов на выборах в Москве
"Единая Россия" на выборах в Госдуму в Москве набирает 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, "Справедливая Россия"- 7,34%, "Новые люди" - 7,09% после обработки 100%... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:42
2021-09-20T17:42
2021-09-20T17:42
выборы в государственную думу
политика
москва
госдума рф
выборы в государственную думу
мосгоризбирком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750914569_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_539b594bdba3e8d9d7d8ae2a5771410c.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" на выборах в Госдуму в Москве набирает 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, "Справедливая Россия"- 7,34%, "Новые люди" - 7,09% после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в Мосгоризбиркоме.Согласно данным 100% обработанных протоколов, партия "Единая Россия" получила 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, "Справедливая Россия- За Правду " -7,34%, "Новые люди" - 7,09%, ЛДПР получила 7,08% голосов. Партия "Яблоко" получила 4,89%.В то же время, Партия пенсионеров получила 2,85% голосов, "Зеленые " - 2,40%, а Российская партия свободы и справедливости - 1,97%.Кроме того, "Зеленая альтернатива " набрала 1,76% голосов, "Родина" - 1,22%, "Партия Роста " - 1,11%, "Коммунисты России" набирали 1,10% голосов, а "Гражданская платформа " - 0,27%.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750914569_333:0:3062:2047_1920x0_80_0_0_e561c0c791aa39714072b31fceea7211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, мосгоризбирком
Мосгоризбирком подсчитал 100% протоколов на выборах в Москве
"Единая Россия" набрала 36,98% голосов на выборах в Госдуму в Москве
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
"Единая Россия
" на выборах в Госдуму
в Москве
набирает 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, "Справедливая Россия"- 7,34%, "Новые люди" - 7,09% после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в Мосгоризбиркоме
.
Согласно данным 100% обработанных протоколов, партия "Единая Россия" получила 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, "Справедливая Россия- За Правду " -7,34%, "Новые люди" - 7,09%, ЛДПР получила 7,08% голосов. Партия "Яблоко" получила 4,89%.
В то же время, Партия пенсионеров получила 2,85% голосов, "Зеленые " - 2,40%, а Российская партия свободы и справедливости - 1,97%.
Кроме того, "Зеленая альтернатива " набрала 1,76% голосов, "Родина" - 1,22%, "Партия Роста " - 1,11%, "Коммунисты России" набирали 1,10% голосов, а "Гражданская платформа " - 0,27%.