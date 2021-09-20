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Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 50,3%

Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 50,3% - РИА Новости, 20.09.2021

Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 50,3%

Общая итоговая явка на выборах в Госдуму в Москве после обработки 100% протоколов составила 50,3%, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:32

2021-09-20T17:32

2021-09-20T17:32

выборы в государственную думу

политика

москва

выборы в государственную думу

мосгоризбирком

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Общая итоговая явка на выборах в Госдуму в Москве после обработки 100% протоколов составила 50,3%, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут."Общая явка после обработки 100% протоколов - 50,3%", - сообщил Реут.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, выборы в государственную думу, мосгоризбирком