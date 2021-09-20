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Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 50,3%
Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 50,3% - РИА Новости, 20.09.2021
Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 50,3%
Общая итоговая явка на выборах в Госдуму в Москве после обработки 100% протоколов составила 50,3%, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:32
2021-09-20T17:32
2021-09-20T17:32
выборы в государственную думу
политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Общая итоговая явка на выборах в Госдуму в Москве после обработки 100% протоколов составила 50,3%, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут."Общая явка после обработки 100% протоколов - 50,3%", - сообщил Реут.
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политика, москва, выборы в государственную думу, мосгоризбирком
Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 50,3%
Зампредседателя Мосгоризбиркома Реут: итоговая явка на выборах в Москве составила 50,3%