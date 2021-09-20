https://ria.ru/20210920/vybory-1751009867.html

Памфилова оценила масштаб атак на выборы в России

Памфилова оценила масштаб атак на выборы в России - РИА Новости, 20.09.2021

Памфилова оценила масштаб атак на выборы в России

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на избирательную систему РФ совершались беспрецедентные атаки, чтобы дискредитировать нынешние выборы, но российские... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:04

2021-09-20T17:04

2021-09-20T17:24

выборы в государственную думу

политика

технологии

госдума рф

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на избирательную систему РФ совершались беспрецедентные атаки, чтобы дискредитировать нынешние выборы, но российские системы выдержали."Сложно было, потому что беспрецедентные были атаки, было огромное желание снести наши выборы, дискредитировать. Мы сегодня обсуждали с коллегами: такого уровня напора и интенсивности разного рода атак на наши ресурсы цифровые, не было никогда", - сказала Пафмилова.Она подчеркнула, что все "российские системы выдержали".Ранее представитель ЦИК России Александр Сокольчук сообщил, что атаки на ресурсы ЦИК России в основном проводились с иностранных IP-адресов.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

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"Было огромное желание снести наши выборы" – Памфилова об атаках на цифровые ресурсы во время выборов "Было огромное желание снести наши выборы" – Памфилова об атаках на цифровые ресурсы во время выборов 2021-09-20T17:04 true PT0M50S

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политика, технологии, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия