16:42 20.09.2021 (обновлено: 17:20 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Москве
"Единая Россия" лидирует на выборах в Москве после обработки 99,81 процента протоколов
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" на выборах в Госдуму в Москве набирает 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, СР - 7,34%, Новые люди - 7,09%, следует из данных обработки 99,81% протоколов, сообщили РИА Новости в Мосгоризбиркоме.
При этом, Партия пенсионеров получила 2,85% голосов, "Зеленые " - 2,40%, а Российская партия свободы и справедливости - 1,97%.
Кроме того, "Зеленая альтернатива " набрала 1,76% голосов, "Родина" - 1,22%, "Партия Роста " - 1,11%, "Коммунисты России " набирали 1,10% голосов, а "Гражданская платформа " - 0,27%.
Также сообщается, что Тимофей Баженов лидирует по 196 округу с 38,40% , телеведущий Евгений Попов в 197 округе с 35,17% голосов, Галина Хованская в 198 округе получила 28,75%, глава московского отделения ЕР Петр Толстой в 199 округе набрал 45,91%. Актер Дмитрий Певцов в 200 округе набрал 38,27%, Светлана Разворотнева в 201 округе набрала 35,72% , Дмитрий Саблин в 202 округе набрал 40,71% голосов, Евгений Нифантьев в 203 округе набрал 38,59%.
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Помимо этого, кандидаты от "Единой России" Татьяна Буцкая (204 округ), набравшая 39,35%, Александр Мажуга (206 округ), набравший 34,76%, Ирина Белых (207 округ) набравшая 36,86% одержали победу в своих округах.
Помимо этого лидируют в своих округах единороссы Александр Румянцев (209 округ), набравший 34,55%, и Роман Романенко (210 округ) с 40,23% голосов.
Также самовыдвиженец Олег Леонов выиграл в 208 округе, набрав 26,28%, а Анатолий Вассерман в 205 округе набрал 33,66% голосов.