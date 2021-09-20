Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1751004028.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в Москве
"Единая Россия" лидирует на выборах в Москве - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Москве
"Единая Россия" на выборах в Госдуму в Москве набирает 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, СР - 7,34%, Новые люди - 7,09%, следует из данных обработки 99,81%... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:42
2021-09-20T17:20
выборы в государственную думу
политика
москва
госдума рф
яблоко
галина хованская
ирина белых
коммунисты россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750830679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_410ec96a2e7fa8e4cf9a2097960bb921.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" на выборах в Госдуму в Москве набирает 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, СР - 7,34%, Новые люди - 7,09%, следует из данных обработки 99,81% протоколов, сообщили РИА Новости в Мосгоризбиркоме.Согласно данным 99,81% протоколов, партия "Единая Россия " получила 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, "Справедливая Россия- За Правду" -7,34%, "Новые люди" - 7,09%. ЛДПР получила 7,08% голосов. Партия "Яблоко" получила 4,89%.При этом, Партия пенсионеров получила 2,85% голосов, "Зеленые " - 2,40%, а Российская партия свободы и справедливости - 1,97%.Кроме того, "Зеленая альтернатива " набрала 1,76% голосов, "Родина" - 1,22%, "Партия Роста " - 1,11%, "Коммунисты России " набирали 1,10% голосов, а "Гражданская платформа " - 0,27%.Также сообщается, что Тимофей Баженов лидирует по 196 округу с 38,40% , телеведущий Евгений Попов в 197 округе с 35,17% голосов, Галина Хованская в 198 округе получила 28,75%, глава московского отделения ЕР Петр Толстой в 199 округе набрал 45,91%. Актер Дмитрий Певцов в 200 округе набрал 38,27%, Светлана Разворотнева в 201 округе набрала 35,72% , Дмитрий Саблин в 202 округе набрал 40,71% голосов, Евгений Нифантьев в 203 округе набрал 38,59%.Помимо этого, кандидаты от "Единой России" Татьяна Буцкая (204 округ), набравшая 39,35%, Александр Мажуга (206 округ), набравший 34,76%, Ирина Белых (207 округ) набравшая 36,86% одержали победу в своих округах.Помимо этого лидируют в своих округах единороссы Александр Румянцев (209 округ), набравший 34,55%, и Роман Романенко (210 округ) с 40,23% голосов.Также самовыдвиженец Олег Леонов выиграл в 208 округе, набрав 26,28%, а Анатолий Вассерман в 205 округе набрал 33,66% голосов.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750830679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_52dca93ecf4fc92e9b0e517d92320465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, москва, госдума рф, яблоко, галина хованская, ирина белых, коммунисты россии, тимофей баженов
16:42 20.09.2021 (обновлено: 17:20 20.09.2021)
 
"Единая Россия" лидирует на выборах в Москве

"Единая Россия" лидирует на выборах в Москве после обработки 99,81 процента протоколов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" на выборах в Госдуму в Москве набирает 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, СР - 7,34%, Новые люди - 7,09%, следует из данных обработки 99,81% протоколов, сообщили РИА Новости в Мосгоризбиркоме.
Согласно данным 99,81% протоколов, партия "Единая Россия " получила 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, "Справедливая Россия- За Правду" -7,34%, "Новые люди" - 7,09%. ЛДПР получила 7,08% голосов. Партия "Яблоко" получила 4,89%.
При этом, Партия пенсионеров получила 2,85% голосов, "Зеленые " - 2,40%, а Российская партия свободы и справедливости - 1,97%.
Кроме того, "Зеленая альтернатива " набрала 1,76% голосов, "Родина" - 1,22%, "Партия Роста " - 1,11%, "Коммунисты России " набирали 1,10% голосов, а "Гражданская платформа " - 0,27%.
Также сообщается, что Тимофей Баженов лидирует по 196 округу с 38,40% , телеведущий Евгений Попов в 197 округе с 35,17% голосов, Галина Хованская в 198 округе получила 28,75%, глава московского отделения ЕР Петр Толстой в 199 округе набрал 45,91%. Актер Дмитрий Певцов в 200 округе набрал 38,27%, Светлана Разворотнева в 201 округе набрала 35,72% , Дмитрий Саблин в 202 округе набрал 40,71% голосов, Евгений Нифантьев в 203 округе набрал 38,59%.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 04:17Выборы в Государственную думу
Процедура выборов в Государственную думу РФ
Помимо этого, кандидаты от "Единой России" Татьяна Буцкая (204 округ), набравшая 39,35%, Александр Мажуга (206 округ), набравший 34,76%, Ирина Белых (207 округ) набравшая 36,86% одержали победу в своих округах.
Помимо этого лидируют в своих округах единороссы Александр Румянцев (209 округ), набравший 34,55%, и Роман Романенко (210 округ) с 40,23% голосов.
Также самовыдвиженец Олег Леонов выиграл в 208 округе, набрав 26,28%, а Анатолий Вассерман в 205 округе набрал 33,66% голосов.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваГосдума РФЯблокоГалина ХованскаяИрина БелыхКоммунисты РоссииТимофей Баженов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15Стали известны результаты выборов в Госдуму
06:12"Провал": американцы опасаются потери всех союзников из-за действий Байдена
06:06В ОП рассказали о самом распространенном фейке во время выборов
05:32ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
Лента новостейМолния