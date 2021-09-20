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"Единая Россия" лидирует на выборах в Москве

"Единая Россия" лидирует на выборах в Москве - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Москве

"Единая Россия" на выборах в Госдуму в Москве набирает 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, СР - 7,34%, Новые люди - 7,09%, следует из данных обработки 99,81%... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:42

2021-09-20T16:42

2021-09-20T17:20

выборы в государственную думу

политика

москва

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ирина белых

коммунисты россии

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" на выборах в Госдуму в Москве набирает 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, СР - 7,34%, Новые люди - 7,09%, следует из данных обработки 99,81% протоколов, сообщили РИА Новости в Мосгоризбиркоме.Согласно данным 99,81% протоколов, партия "Единая Россия " получила 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, "Справедливая Россия- За Правду" -7,34%, "Новые люди" - 7,09%. ЛДПР получила 7,08% голосов. Партия "Яблоко" получила 4,89%.При этом, Партия пенсионеров получила 2,85% голосов, "Зеленые " - 2,40%, а Российская партия свободы и справедливости - 1,97%.Кроме того, "Зеленая альтернатива " набрала 1,76% голосов, "Родина" - 1,22%, "Партия Роста " - 1,11%, "Коммунисты России " набирали 1,10% голосов, а "Гражданская платформа " - 0,27%.Также сообщается, что Тимофей Баженов лидирует по 196 округу с 38,40% , телеведущий Евгений Попов в 197 округе с 35,17% голосов, Галина Хованская в 198 округе получила 28,75%, глава московского отделения ЕР Петр Толстой в 199 округе набрал 45,91%. Актер Дмитрий Певцов в 200 округе набрал 38,27%, Светлана Разворотнева в 201 округе набрала 35,72% , Дмитрий Саблин в 202 округе набрал 40,71% голосов, Евгений Нифантьев в 203 округе набрал 38,59%.Помимо этого, кандидаты от "Единой России" Татьяна Буцкая (204 округ), набравшая 39,35%, Александр Мажуга (206 округ), набравший 34,76%, Ирина Белых (207 округ) набравшая 36,86% одержали победу в своих округах.Помимо этого лидируют в своих округах единороссы Александр Румянцев (209 округ), набравший 34,55%, и Роман Романенко (210 округ) с 40,23% голосов.Также самовыдвиженец Олег Леонов выиграл в 208 округе, набрав 26,28%, а Анатолий Вассерман в 205 округе набрал 33,66% голосов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф, яблоко, галина хованская, ирина белых, коммунисты россии, тимофей баженов