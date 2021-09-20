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"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Тверской области
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Тверской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Тверской области
"Единая Россия", по предварительным данным, побеждает на выборах депутатов Заксобрания Тверской области после обработки 100% протоколов, следует из данных... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:32
2021-09-20T16:32
2021-09-20T16:32
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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия", по предварительным данным, побеждает на выборах депутатов Заксобрания Тверской области после обработки 100% протоколов, следует из данных информационного табло в облизбиркоме."Единая Россия" набирает 35,43%, на втором месте КПРФ - 21,54%, у ЛДПР - 11,23%, у "Справедливой России - За Правду" - 11,15%, у "Партии пенсионеров" - 6,01%.Голосование проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Тверской области помимо депутатов Госдумы выбирали депутатов регионального Заксобрания и губернатора.
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политика, тверская область, госдума рф, цик рф, россия
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Тверской области
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Тверской области с 35,43% голосов