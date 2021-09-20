https://ria.ru/20210920/vybory-1751001434.html

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Тверской области

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Тверской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Тверской области

"Единая Россия", по предварительным данным, побеждает на выборах депутатов Заксобрания Тверской области после обработки 100% протоколов, следует из данных... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:32

2021-09-20T16:32

2021-09-20T16:32

выборы в государственную думу

политика

тверская область

госдума рф

цик рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750960434_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44125b6850f647a94951701f8b21b26a.jpg

РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия", по предварительным данным, побеждает на выборах депутатов Заксобрания Тверской области после обработки 100% протоколов, следует из данных информационного табло в облизбиркоме."Единая Россия" набирает 35,43%, на втором месте КПРФ - 21,54%, у ЛДПР - 11,23%, у "Справедливой России - За Правду" - 11,15%, у "Партии пенсионеров" - 6,01%.Голосование проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Тверской области помимо депутатов Госдумы выбирали депутатов регионального Заксобрания и губернатора.

тверская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тверская область, госдума рф, цик рф, россия