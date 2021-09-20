https://ria.ru/20210920/vybory-1750999817.html

Эксперт рассказал, кому выгодны атаки на систему онлайн-голосования

Эксперт рассказал, кому выгодны атаки на систему онлайн-голосования - РИА Новости, 20.09.2021

Эксперт рассказал, кому выгодны атаки на систему онлайн-голосования

Атаки на дистанционное электронное голосование выгодны геополитическим врагам России, в том числе США, онлайн-нападения проходят через несколько звеньев, при... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:23

2021-09-20T16:23

2021-09-20T16:23

выборы в государственную думу

технологии

украина

сша

игорь ашманов

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Атаки на дистанционное электронное голосование выгодны геополитическим врагам России, в том числе США, онлайн-нападения проходят через несколько звеньев, при этом используются зараженные компьютеры, заявил РИА Новости президент компании-разработчика системы мониторинга и анализа соцмедиа "Крибрум" Игорь Ашманов.Ранее Минцифры сообщило о DDoS-атаках на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром, которые осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины."Обычно DDOS-атака через несколько звеньев проходит, иногда она через взломанные сервера проходит. Иногда это вообще кто-то купил ботнет, там десятки или сотни тысяч зараженных компьютеров и планшетов, ноутбуков", - сказал Ашманов.По его словам, "можно предположить", кто является бенефициаром атак - это "геополитические противники России", в том числе США. Как правило, заявил эксперт, большинство атак происходит именно с территории США - отчасти из-за того, что взломанных компьютеров там больше всего в мире."Здесь обычный принцип: кому выгодно. Выгодно геополитическим противникам России, которым нужно объявить эти выборы нелегитимными. ... Они хотят превратить наше население во врага собственного государства", - подчеркнул он.Он также рассказал, что DDoS-атаки служат некой "технической поддержкой" атак информационных, идущих до начала выборов, которые, в свою очередь, заключаются в том, что выборы будут якобы нелегитимными и их нельзя признавать.Для этого в том числе и нужна "техническая поддержка": "Чтобы можно было сказать, что вот у вас электронное голосование не работает, там нельзя зарегистрироваться или поздно появляются результаты".Вторая волна информационной атаки, по его словам, уже заключается в том, что состоявшиеся выборы были нелегитимными и недемократичными, а технические сбои из-за атак будут лишним подтверждением этого.Ашманов также описал предполагаемый механизм того, как организуются атаки на голосование: "Я не думаю, что это делают прямо спецслужбы. Скорее арендуются какие-то группы хакеров, нанимают их, они могут быть многослойными, чтобы след не прослеживался. А их много, выбор большой".Компания "Крибрум" основана в 2010 году для разработки интеллектуальной системы мониторинга и анализа социальных медиа. В частности она специализируется на "улавливании" информационных атак и вбросов на ранней стадии, а также анализирует вероятность возникновения разнообразных информационных угроз.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750998628.html

https://ria.ru/20210920/vybory-1750998262.html

https://ria.ru/20210920/vybory-1750995396.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, украина, сша, игорь ашманов, россия