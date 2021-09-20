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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750999817.html
Эксперт рассказал, кому выгодны атаки на систему онлайн-голосования
Эксперт рассказал, кому выгодны атаки на систему онлайн-голосования - РИА Новости, 20.09.2021
Эксперт рассказал, кому выгодны атаки на систему онлайн-голосования
Атаки на дистанционное электронное голосование выгодны геополитическим врагам России, в том числе США, онлайн-нападения проходят через несколько звеньев, при... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:23
2021-09-20T16:23
выборы в государственную думу
технологии
украина
сша
игорь ашманов
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Атаки на дистанционное электронное голосование выгодны геополитическим врагам России, в том числе США, онлайн-нападения проходят через несколько звеньев, при этом используются зараженные компьютеры, заявил РИА Новости президент компании-разработчика системы мониторинга и анализа соцмедиа "Крибрум" Игорь Ашманов.Ранее Минцифры сообщило о DDoS-атаках на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром, которые осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины."Обычно DDOS-атака через несколько звеньев проходит, иногда она через взломанные сервера проходит. Иногда это вообще кто-то купил ботнет, там десятки или сотни тысяч зараженных компьютеров и планшетов, ноутбуков", - сказал Ашманов.По его словам, "можно предположить", кто является бенефициаром атак - это "геополитические противники России", в том числе США. Как правило, заявил эксперт, большинство атак происходит именно с территории США - отчасти из-за того, что взломанных компьютеров там больше всего в мире."Здесь обычный принцип: кому выгодно. Выгодно геополитическим противникам России, которым нужно объявить эти выборы нелегитимными. ... Они хотят превратить наше население во врага собственного государства", - подчеркнул он.Он также рассказал, что DDoS-атаки служат некой "технической поддержкой" атак информационных, идущих до начала выборов, которые, в свою очередь, заключаются в том, что выборы будут якобы нелегитимными и их нельзя признавать.Для этого в том числе и нужна "техническая поддержка": "Чтобы можно было сказать, что вот у вас электронное голосование не работает, там нельзя зарегистрироваться или поздно появляются результаты".Вторая волна информационной атаки, по его словам, уже заключается в том, что состоявшиеся выборы были нелегитимными и недемократичными, а технические сбои из-за атак будут лишним подтверждением этого.Ашманов также описал предполагаемый механизм того, как организуются атаки на голосование: "Я не думаю, что это делают прямо спецслужбы. Скорее арендуются какие-то группы хакеров, нанимают их, они могут быть многослойными, чтобы след не прослеживался. А их много, выбор большой".Компания "Крибрум" основана в 2010 году для разработки интеллектуальной системы мониторинга и анализа социальных медиа. В частности она специализируется на "улавливании" информационных атак и вбросов на ранней стадии, а также анализирует вероятность возникновения разнообразных информационных угроз.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750998628.html
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технологии, украина, сша, игорь ашманов, россия
16:23 20.09.2021
 
Эксперт рассказал, кому выгодны атаки на систему онлайн-голосования

Эксперт Ашманов: атаки на онлайн-голосование выгодны геополитическим противникам России

© АГН "Москва" / Александр АвиловРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Атаки на дистанционное электронное голосование выгодны геополитическим врагам России, в том числе США, онлайн-нападения проходят через несколько звеньев, при этом используются зараженные компьютеры, заявил РИА Новости президент компании-разработчика системы мониторинга и анализа соцмедиа "Крибрум" Игорь Ашманов.
Ранее Минцифры сообщило о DDoS-атаках на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром, которые осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины.
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"Обычно DDOS-атака через несколько звеньев проходит, иногда она через взломанные сервера проходит. Иногда это вообще кто-то купил ботнет, там десятки или сотни тысяч зараженных компьютеров и планшетов, ноутбуков", - сказал Ашманов.
По его словам, "можно предположить", кто является бенефициаром атак - это "геополитические противники России", в том числе США. Как правило, заявил эксперт, большинство атак происходит именно с территории США - отчасти из-за того, что взломанных компьютеров там больше всего в мире.
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"Здесь обычный принцип: кому выгодно. Выгодно геополитическим противникам России, которым нужно объявить эти выборы нелегитимными. ... Они хотят превратить наше население во врага собственного государства", - подчеркнул он.
Он также рассказал, что DDoS-атаки служат некой "технической поддержкой" атак информационных, идущих до начала выборов, которые, в свою очередь, заключаются в том, что выборы будут якобы нелегитимными и их нельзя признавать.
Для этого в том числе и нужна "техническая поддержка": "Чтобы можно было сказать, что вот у вас электронное голосование не работает, там нельзя зарегистрироваться или поздно появляются результаты".
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Вторая волна информационной атаки, по его словам, уже заключается в том, что состоявшиеся выборы были нелегитимными и недемократичными, а технические сбои из-за атак будут лишним подтверждением этого.
Ашманов также описал предполагаемый механизм того, как организуются атаки на голосование: "Я не думаю, что это делают прямо спецслужбы. Скорее арендуются какие-то группы хакеров, нанимают их, они могут быть многослойными, чтобы след не прослеживался. А их много, выбор большой".
Компания "Крибрум" основана в 2010 году для разработки интеллектуальной системы мониторинга и анализа социальных медиа. В частности она специализируется на "улавливании" информационных атак и вбросов на ранней стадии, а также анализирует вероятность возникновения разнообразных информационных угроз.
 
Выборы в Государственную думуТехнологииУкраинаСШАИгорь АшмановРоссия
 
 
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