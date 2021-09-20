https://ria.ru/20210920/vybory-1750997330.html

В МИД Китая заявили, что результаты выборов в Госдуму отражают волю россиян

В МИД Китая заявили, что результаты выборов в Госдуму отражают волю россиян - РИА Новости, 20.09.2021

В МИД Китая заявили, что результаты выборов в Госдуму отражают волю россиян

Результаты голосования на выборах в Госдуму отражают волю российского народа, Китай всегда будет поддерживать Россию в выборе своего пути развития, заявил в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:07

2021-09-20T16:07

2021-09-20T16:07

выборы в государственную думу

политика

китай

мид кнр

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

чжао лицзянь

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ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Результаты голосования на выборах в Госдуму отражают волю российского народа, Китай всегда будет поддерживать Россию в выборе своего пути развития, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Мы обратили внимание, что выборы в Государственную Думу РФ прошли успешно. Выборы в Госдуму являются важным событием в политической жизни России, и результаты выборов отражают волю российского народа", - заявил дипломат, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.Он подчеркнул, что будучи стратегическим партнером России, "Китай неизменно будет твердо поддерживать российский народ в самостоятельном выборе своего пути развития".Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК РФ по результатам обработки 98,02% протоколов, в Госдуму проходят пять партий. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750983875.html

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, китай, мид кнр, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, чжао лицзянь