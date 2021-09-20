https://ria.ru/20210920/vybory-1750997330.html
В МИД Китая заявили, что результаты выборов в Госдуму отражают волю россиян
В МИД Китая заявили, что результаты выборов в Госдуму отражают волю россиян - РИА Новости, 20.09.2021
В МИД Китая заявили, что результаты выборов в Госдуму отражают волю россиян
Результаты голосования на выборах в Госдуму отражают волю российского народа, Китай всегда будет поддерживать Россию в выборе своего пути развития, заявил в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:07
2021-09-20T16:07
2021-09-20T16:07
выборы в государственную думу
политика
китай
мид кнр
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Результаты голосования на выборах в Госдуму отражают волю российского народа, Китай всегда будет поддерживать Россию в выборе своего пути развития, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Мы обратили внимание, что выборы в Государственную Думу РФ прошли успешно. Выборы в Госдуму являются важным событием в политической жизни России, и результаты выборов отражают волю российского народа", - заявил дипломат, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.Он подчеркнул, что будучи стратегическим партнером России, "Китай неизменно будет твердо поддерживать российский народ в самостоятельном выборе своего пути развития".Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК РФ по результатам обработки 98,02% протоколов, в Госдуму проходят пять партий. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750983875.html
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политика, китай, мид кнр, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, чжао лицзянь
В МИД Китая заявили, что результаты выборов в Госдуму отражают волю россиян
Спикер МИД КНР Чжао Лицзянь: мы всегда поддерживаем Россию в выборе своего пути развития