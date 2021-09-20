Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750997330.html
В МИД Китая заявили, что результаты выборов в Госдуму отражают волю россиян
В МИД Китая заявили, что результаты выборов в Госдуму отражают волю россиян - РИА Новости, 20.09.2021
В МИД Китая заявили, что результаты выборов в Госдуму отражают волю россиян
Результаты голосования на выборах в Госдуму отражают волю российского народа, Китай всегда будет поддерживать Россию в выборе своего пути развития, заявил в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:07
2021-09-20T16:07
выборы в государственную думу
политика
китай
мид кнр
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
чжао лицзянь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c5456212260bbb1288b5f9d406ac0ac.jpg
ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Результаты голосования на выборах в Госдуму отражают волю российского народа, Китай всегда будет поддерживать Россию в выборе своего пути развития, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Мы обратили внимание, что выборы в Государственную Думу РФ прошли успешно. Выборы в Госдуму являются важным событием в политической жизни России, и результаты выборов отражают волю российского народа", - заявил дипломат, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.Он подчеркнул, что будучи стратегическим партнером России, "Китай неизменно будет твердо поддерживать российский народ в самостоятельном выборе своего пути развития".Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК РФ по результатам обработки 98,02% протоколов, в Госдуму проходят пять партий. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750983875.html
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_764d9aee7b52a76a0d33140ba7a588e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, китай, мид кнр, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, чжао лицзянь
16:07 20.09.2021
 
В МИД Китая заявили, что результаты выборов в Госдуму отражают волю россиян

Спикер МИД КНР Чжао Лицзянь: мы всегда поддерживаем Россию в выборе своего пути развития

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Результаты голосования на выборах в Госдуму отражают волю российского народа, Китай всегда будет поддерживать Россию в выборе своего пути развития, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Мы обратили внимание, что выборы в Государственную Думу РФ прошли успешно. Выборы в Госдуму являются важным событием в политической жизни России, и результаты выборов отражают волю российского народа", - заявил дипломат, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 15:04Выборы в Государственную думу
В Евросоюзе раскритиковали выборы в Госдуму
Он подчеркнул, что будучи стратегическим партнером России, "Китай неизменно будет твердо поддерживать российский народ в самостоятельном выборе своего пути развития".
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК РФ по результатам обработки 98,02% протоколов, в Госдуму проходят пять партий. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
НЕ БРАТЬ! Итоги выборов в Госдуму — 2021
19 сентября, 21:19Инфографика
Предварительные итоги выборов в Госдуму — 2021
 
Выборы в Государственную думуПолитикаКитайМИД КНРГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссияЧжао Лицзянь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15Стали известны результаты выборов в Госдуму
06:12"Провал": американцы опасаются потери всех союзников из-за действий Байдена
06:06В ОП рассказали о самом распространенном фейке во время выборов
05:32ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
Лента новостейМолния