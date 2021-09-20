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Французский политик оценил реакцию Украины и ЕС на выборы в Крыму

Французский политик оценил реакцию Украины и ЕС на выборы в Крыму - РИА Новости, 20.09.2021

Французский политик оценил реакцию Украины и ЕС на выборы в Крыму

Французский политик, депутат Национального собрания Жером Ламбер, присутствующий в Крыму в качестве наблюдателя за выборами, заявил, что реакция Украины на... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:01

2021-09-20T16:01

2021-09-20T16:24

выборы в государственную думу

в мире

республика крым

франция

госдума рф

выборы в государственную думу

жером ламбер

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Французский политик, депутат Национального собрания Жером Ламбер, присутствующий в Крыму в качестве наблюдателя за выборами, заявил, что реакция Украины на избирательный процесс на полуострове является классической и не новой.Группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, прибыли в Крым для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму РФ. Они посетили Севастополь, Симферополь и Ялту.Ранее министерство иностранных дел Украины осудило проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму и привлечение к голосованию жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса и в связи с этим призвало мировое сообщество расширить санкции против России.По его словам, группа международных наблюдателей, приехавших в Крым, не почувствовала на себе давление со стороны Украины и Европейского союза."Мы свободно сюда приезжаем и свободно наблюдаем за избирательным процессом. Ни давления, ни санкций в принципе нет. Есть лишь слова и все", - отметил политик.

республика крым

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, республика крым, франция, госдума рф, выборы в государственную думу, жером ламбер, россия