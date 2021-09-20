16:01 20.09.2021 (обновлено: 16:24 20.09.2021)
Французский политик оценил реакцию Украины и ЕС на выборы в Крыму
Французский политик назвал реакцию Украины и ЕС на выборы в Крыму классической
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкИзбиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Французский политик, депутат Национального собрания Жером Ламбер, присутствующий в Крыму в качестве наблюдателя за выборами, заявил, что реакция Украины на избирательный процесс на полуострове является классической и не новой.
Группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, прибыли в Крым для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму РФ. Они посетили Севастополь, Симферополь и Ялту.
Ранее министерство иностранных дел Украины осудило проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму и привлечение к голосованию жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса и в связи с этим призвало мировое сообщество расширить санкции против России.
"Позиция Украины, позиция Европейского союза, достаточно классическая и не нова", - сказал журналистам Ламбер.
По его словам, группа международных наблюдателей, приехавших в Крым, не почувствовала на себе давление со стороны Украины и Европейского союза.
"Мы свободно сюда приезжаем и свободно наблюдаем за избирательным процессом. Ни давления, ни санкций в принципе нет. Есть лишь слова и все", - отметил политик.