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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750996249.html
Французский политик оценил реакцию Украины и ЕС на выборы в Крыму
Французский политик оценил реакцию Украины и ЕС на выборы в Крыму - РИА Новости, 20.09.2021
Французский политик оценил реакцию Украины и ЕС на выборы в Крыму
Французский политик, депутат Национального собрания Жером Ламбер, присутствующий в Крыму в качестве наблюдателя за выборами, заявил, что реакция Украины на... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:01
2021-09-20T16:24
выборы в государственную думу
в мире
республика крым
франция
госдума рф
выборы в государственную думу
жером ламбер
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Французский политик, депутат Национального собрания Жером Ламбер, присутствующий в Крыму в качестве наблюдателя за выборами, заявил, что реакция Украины на избирательный процесс на полуострове является классической и не новой.Группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, прибыли в Крым для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму РФ. Они посетили Севастополь, Симферополь и Ялту.Ранее министерство иностранных дел Украины осудило проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму и привлечение к голосованию жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса и в связи с этим призвало мировое сообщество расширить санкции против России.По его словам, группа международных наблюдателей, приехавших в Крым, не почувствовала на себе давление со стороны Украины и Европейского союза."Мы свободно сюда приезжаем и свободно наблюдаем за избирательным процессом. Ни давления, ни санкций в принципе нет. Есть лишь слова и все", - отметил политик.
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в мире, республика крым, франция, госдума рф, выборы в государственную думу, жером ламбер, россия
16:01 20.09.2021 (обновлено: 16:24 20.09.2021)
 
Французский политик оценил реакцию Украины и ЕС на выборы в Крыму

Французский политик назвал реакцию Украины и ЕС на выборы в Крыму классической

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкИзбиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Севастополе
Избиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Французский политик, депутат Национального собрания Жером Ламбер, присутствующий в Крыму в качестве наблюдателя за выборами, заявил, что реакция Украины на избирательный процесс на полуострове является классической и не новой.
Группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, прибыли в Крым для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму РФ. Они посетили Севастополь, Симферополь и Ялту.
Ранее министерство иностранных дел Украины осудило проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму и привлечение к голосованию жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса и в связи с этим призвало мировое сообщество расширить санкции против России.
"Позиция Украины, позиция Европейского союза, достаточно классическая и не нова", - сказал журналистам Ламбер.
По его словам, группа международных наблюдателей, приехавших в Крым, не почувствовала на себе давление со стороны Украины и Европейского союза.
"Мы свободно сюда приезжаем и свободно наблюдаем за избирательным процессом. Ни давления, ни санкций в принципе нет. Есть лишь слова и все", - отметил политик.
 
Выборы в Государственную думуВ миреРеспублика КрымФранцияГосдума РФВыборы в Государственную думуЖером ЛамберРоссия
 
 
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