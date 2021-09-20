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Хинштейн победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Самаре

Хинштейн победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Самаре - РИА Новости, 20.09.2021

Хинштейн победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Самаре

Замсекретаря генсовета "Единой России", глава комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:55

2021-09-20T15:55

2021-09-20T15:59

выборы в государственную думу

политика

самарская область

госдума рф

александр хинштейн

единая россия

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Замсекретаря генсовета "Единой России", глава комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн побеждает с 51,12% в Самарском одномандатном округе после обработки 100% протоколов УИК.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Михаил Абдалкин (КПРФ) набрал 21,07% голосов, Алексей Митрофанов ("Справедливая Россия - За правду") - 5,74%.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, самарская область, госдума рф, александр хинштейн, единая россия, россия