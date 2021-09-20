https://ria.ru/20210920/vybory-1750995396.html
Хинштейн победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Самаре
Хинштейн победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Самаре - РИА Новости, 20.09.2021
Хинштейн победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Самаре
Замсекретаря генсовета "Единой России", глава комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:55
2021-09-20T15:55
2021-09-20T15:59
выборы в государственную думу
политика
самарская область
госдума рф
александр хинштейн
единая россия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b2a3517eeda6c85a1ec6016f46539aa5.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Замсекретаря генсовета "Единой России", глава комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн побеждает с 51,12% в Самарском одномандатном округе после обработки 100% протоколов УИК.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Михаил Абдалкин (КПРФ) набрал 21,07% голосов, Алексей Митрофанов ("Справедливая Россия - За правду") - 5,74%.
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_83:0:994:683_1920x0_80_0_0_9a7d112e01f498ed8dfb045fdb13215d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, самарская область, госдума рф, александр хинштейн, единая россия, россия
15:55 20.09.2021 (обновлено: 15:59 20.09.2021)
Хинштейн победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Самаре
Хинштейн победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Самаре с 51,12%