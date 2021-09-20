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Вассерман победил на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы

Вассерман победил на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы - РИА Новости, 20.09.2021

Вассерман победил на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы

Самовыдвиженец Анатолий Вассерман победил на выборах в Преображенском округе Москвы с 33,66% после обработки 100% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК России. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:53

2021-09-20T15:53

2021-09-20T16:00

выборы в государственную думу

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анатолий вассерман

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выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Самовыдвиженец Анатолий Вассерман победил на выборах в Преображенском округе Москвы с 33,66% после обработки 100% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК России.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Сергей Обухов (КПРФ) набрал 24,18% голосов, а Алена Попова ("Яблоко") - 6,92%.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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