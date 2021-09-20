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Вассерман победил на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы
Вассерман победил на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы - РИА Новости, 20.09.2021
Вассерман победил на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы
Самовыдвиженец Анатолий Вассерман победил на выборах в Преображенском округе Москвы с 33,66% после обработки 100% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК России. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:53
2021-09-20T15:53
2021-09-20T16:00
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анатолий вассерман
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Самовыдвиженец Анатолий Вассерман победил на выборах в Преображенском округе Москвы с 33,66% после обработки 100% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК России.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Сергей Обухов (КПРФ) набрал 24,18% голосов, а Алена Попова ("Яблоко") - 6,92%.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные.
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политика, москва, анатолий вассерман, госдума рф, выборы в государственную думу
15:53 20.09.2021 (обновлено: 16:00 20.09.2021)
Вассерман победил на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы
Анатолий Вассерман победил на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы с 33,66%