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Беспрецедентные кибератаки осложняли жизнь на выборах, заявила Памфилова

Беспрецедентные кибератаки осложняли жизнь на выборах, заявила Памфилова - РИА Новости, 20.09.2021

Беспрецедентные кибератаки осложняли жизнь на выборах, заявила Памфилова

Беспрецедентные кибератаки осложняли жизнь на выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:51

2021-09-20T15:51

2021-09-20T15:51

выборы в государственную думу

в мире

госдума рф

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Беспрецедентные кибератаки осложняли жизнь на выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Что осложняло нашу жизнь: беспрецедентные кибератаки. И на сайт, и на все наши ресурсы", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в понедельник."Удивительно, что мы выдержали эти кибератаки, вот это удивительно. Прочность системы большая. Но то, что мы подверглись в беспрецедентных масштабах, это факт", - добавила она.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, госдума рф, цик рф, элла памфилова