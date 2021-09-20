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Беспрецедентные кибератаки осложняли жизнь на выборах, заявила Памфилова
Беспрецедентные кибератаки осложняли жизнь на выборах, заявила Памфилова - РИА Новости, 20.09.2021
Беспрецедентные кибератаки осложняли жизнь на выборах, заявила Памфилова
Беспрецедентные кибератаки осложняли жизнь на выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:51
2021-09-20T15:51
2021-09-20T15:51
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элла памфилова
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Беспрецедентные кибератаки осложняли жизнь на выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Что осложняло нашу жизнь: беспрецедентные кибератаки. И на сайт, и на все наши ресурсы", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в понедельник."Удивительно, что мы выдержали эти кибератаки, вот это удивительно. Прочность системы большая. Но то, что мы подверглись в беспрецедентных масштабах, это факт", - добавила она.
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в мире, госдума рф, цик рф, элла памфилова
Беспрецедентные кибератаки осложняли жизнь на выборах, заявила Памфилова
Глава ЦИК Памфилова: беспрецедентные кибератаки осложняли жизнь на выборах