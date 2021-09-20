Памфилова рассказала, что из-за ЧП в Перми еще не встретилась с Путиным

Глава ЦИК Памфилова сообщила, что из-за стрельбы в Перми еще не встретилась с Путиным
Информация о выстрелах поступила в дежурную часть утром. Полицейские тут же выехали на место происшествия.
Информация о выстрелах поступила в дежурную часть утром. Полицейские тут же выехали на место происшествия.
Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.
Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.
Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.
Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.
По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.
По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.
Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.
Информация о выстрелах поступила в дежурную часть утром. Полицейские тут же выехали на место происшествия.
Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые из них в попытке спастись выпрыгивали из окон.
Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.
По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.