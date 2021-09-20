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Памфилова рассказала, что из-за ЧП в Перми еще не встретилась с Путиным

Памфилова рассказала, что из-за ЧП в Перми еще не встретилась с Путиным - РИА Новости, 20.09.2021

Памфилова рассказала, что из-за ЧП в Перми еще не встретилась с Путиным

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что из-за трагического происшествия в Перми ее встреча с президентом России Владимиром Путиным пока не состоялась. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:31

2021-09-20T15:31

2021-09-20T15:31

выборы в государственную думу

происшествия

пермь

владимир путин

элла памфилова

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что из-за трагического происшествия в Перми ее встреча с президентом России Владимиром Путиным пока не состоялась.Глава ЦИК традиционно информирует Путина о том, как прошли выборы, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как говорил член ЦИК Павел Андреев, встреча Памфиловой с президентом была запланирована на 12 часов.Она добавила, что встреча состоится позже.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

пермь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, владимир путин, элла памфилова, стрельба в пермском госуниверситете