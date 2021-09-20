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Памфилова призвала качественно рассматривать обращения по итогам выборов

Памфилова призвала качественно рассматривать обращения по итогам выборов - РИА Новости, 20.09.2021

Памфилова призвала качественно рассматривать обращения по итогам выборов

Качество рассмотрения обращений по итогам выборов является залогом чистоты избирательного процесса и репутации ЦИК, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:24

2021-09-20T15:24

2021-09-20T15:24

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Качество рассмотрения обращений по итогам выборов является залогом чистоты избирательного процесса и репутации ЦИК, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.Ранее на заседании ЦИК Памфилова обратилась ко всем своим коллегам в регионах с просьбой не торопиться подводить итоги до того, как все жалобы будут рассмотрены."Хотелось бы, чтобы вы на своем уровне, если будут поступать жалобы, конкретные официальные, прежде чем вы не рассмотрите все их, гласно, открыто, в присутствии заявителей, официальные итоги не подводите, мы даем вам время. Не торопитесь. К пятнице, когда мы намечаем официально подведение итогов, у вас более чем достаточно времени сделать то, что вы должны сделать. Это наша репутация, это залог чистоты выборов", - сказала Памфилова.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова