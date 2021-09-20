Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750988710.html
Памфилова призвала качественно рассматривать обращения по итогам выборов
Памфилова призвала качественно рассматривать обращения по итогам выборов - РИА Новости, 20.09.2021
Памфилова призвала качественно рассматривать обращения по итогам выборов
Качество рассмотрения обращений по итогам выборов является залогом чистоты избирательного процесса и репутации ЦИК, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:24
2021-09-20T15:24
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
цик рф
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750838153_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_142a11f427cd289d29d2c1308dc677e2.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Качество рассмотрения обращений по итогам выборов является залогом чистоты избирательного процесса и репутации ЦИК, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.Ранее на заседании ЦИК Памфилова обратилась ко всем своим коллегам в регионах с просьбой не торопиться подводить итоги до того, как все жалобы будут рассмотрены."Хотелось бы, чтобы вы на своем уровне, если будут поступать жалобы, конкретные официальные, прежде чем вы не рассмотрите все их, гласно, открыто, в присутствии заявителей, официальные итоги не подводите, мы даем вам время. Не торопитесь. К пятнице, когда мы намечаем официально подведение итогов, у вас более чем достаточно времени сделать то, что вы должны сделать. Это наша репутация, это залог чистоты выборов", - сказала Памфилова.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750838153_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f892f49450f6343870db68ed4e173be7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова
15:24 20.09.2021
 
Памфилова призвала качественно рассматривать обращения по итогам выборов

Глава ЦИК Памфилова призвала качественно рассматривать обращения по итогам выборов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Качество рассмотрения обращений по итогам выборов является залогом чистоты избирательного процесса и репутации ЦИК, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Ранее на заседании ЦИК Памфилова обратилась ко всем своим коллегам в регионах с просьбой не торопиться подводить итоги до того, как все жалобы будут рассмотрены.
"Хотелось бы, чтобы вы на своем уровне, если будут поступать жалобы, конкретные официальные, прежде чем вы не рассмотрите все их, гласно, открыто, в присутствии заявителей, официальные итоги не подводите, мы даем вам время. Не торопитесь. К пятнице, когда мы намечаем официально подведение итогов, у вас более чем достаточно времени сделать то, что вы должны сделать. Это наша репутация, это залог чистоты выборов", - сказала Памфилова.
Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФЦИК РФЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15Стали известны результаты выборов в Госдуму
06:12"Провал": американцы опасаются потери всех союзников из-за действий Байдена
06:06В ОП рассказали о самом распространенном фейке во время выборов
05:32ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
Лента новостейМолния