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"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Приморского края
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Приморского края - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Приморского края
"Единая Россия" побеждает с 37,88% на выборах в заксобрание Приморского края, КПРФ - вторая, с 31,02%, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 100%... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:24
2021-09-20T15:24
2021-09-20T15:32
выборы в государственную думу
политика
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единая россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает с 37,88% на выборах в заксобрание Приморского края, КПРФ - вторая, с 31,02%, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 100% протоколов."Справедливая Россия - За правду" набирает 9,29%, ЛДПР - 9,03%, Партия пенсионеров - 8,4%.
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политика, приморский край, единая россия, россия
15:24 20.09.2021 (обновлено: 15:32 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Приморского края
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Приморского края с 37,88% голосов