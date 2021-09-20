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"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Приморского края

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Приморского края - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Приморского края

"Единая Россия" побеждает с 37,88% на выборах в заксобрание Приморского края, КПРФ - вторая, с 31,02%, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 100%... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:24

2021-09-20T15:24

2021-09-20T15:32

выборы в государственную думу

политика

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единая россия

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает с 37,88% на выборах в заксобрание Приморского края, КПРФ - вторая, с 31,02%, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 100% протоколов."Справедливая Россия - За правду" набирает 9,29%, ЛДПР - 9,03%, Партия пенсионеров - 8,4%.

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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