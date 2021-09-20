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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750987883.html
Специалисты объяснили задержку результатов онлайн-голосования в Москве
Специалисты объяснили задержку результатов онлайн-голосования в Москве - РИА Новости, 20.09.2021
Специалисты объяснили задержку результатов онлайн-голосования в Москве
Длительный подсчет результатов дистанционного электронного голосования в Москве связан с дополнительными проверками из-за новой функции "переголосвания",... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:23
2021-09-20T15:48
выборы в государственную думу
москва
мэрия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Длительный подсчет результатов дистанционного электронного голосования в Москве связан с дополнительными проверками из-за новой функции "переголосвания", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.Функция отложенного решения позволяет избирателю вернуться к бюллетеню и повторно подать свой голос в случае, если при голосовании он столкнулся с какими-либо техническими сложностями – например, у него пропала связь или завис компьютер. При этом система учитывает только последний по времени голос."Более длительный подсчет результатов ДЭГ связан с функцией "отложенное решение", которая разработана совместно со специалистами "Лаборатории Касперского" и в этом году применялась на российских выборах впервые",- сообщили в пресс-службе.В пресс-службе добавили, что технология выборки из голосов, поданных последними и предназначенных для учета результатов голосования, предполагает одновременную работу блокчейн-сетей и специализированного криптографического сервиса, которые размещаются в геораспределенном центре обработки данных."Процедура расшифровки этих голосов потребовала дополнительных проверок, чтобы убедиться, что при использовании нового функционала были засчитаны именно последние по времени данные. Данные о результатах ДЭГ были переданы утром 20 сентября",- рассказали в пресс-службе.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Мурманской, Ростовской и Ярославской областях, а также Севастополе. ДЭГ в российской столице выдержало все испытания и DDoS-атаки, показало надежность и честность, заявил накануне мэр Москвы Сергей Собянин. До начала выборов ключ шифрования на ДЭГ в Москве был разделен на 7 частей – для защиты данных избирателей и информации о результатах голосования. Каждую из частей записали на отдельную флешку, поместили в сейф-пакеты и передали хранителям, которые расписались за их получение. Данные по итогам голосования можно было получить, имея 5 ключей. Соединение ключей прошло в воскресенье.
https://ria.ru/20210920/narushenie-1750993131.html
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москва, мэрия
15:23 20.09.2021 (обновлено: 15:48 20.09.2021)
 
Специалисты объяснили задержку результатов онлайн-голосования в Москве

Долгий подсчет результатов ДЭГ в Москве связан с проверками из-за переголосования

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Длительный подсчет результатов дистанционного электронного голосования в Москве связан с дополнительными проверками из-за новой функции "переголосвания", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Функция отложенного решения позволяет избирателю вернуться к бюллетеню и повторно подать свой голос в случае, если при голосовании он столкнулся с какими-либо техническими сложностями – например, у него пропала связь или завис компьютер. При этом система учитывает только последний по времени голос.
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"Более длительный подсчет результатов ДЭГ связан с функцией "отложенное решение", которая разработана совместно со специалистами "Лаборатории Касперского" и в этом году применялась на российских выборах впервые",- сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что технология выборки из голосов, поданных последними и предназначенных для учета результатов голосования, предполагает одновременную работу блокчейн-сетей и специализированного криптографического сервиса, которые размещаются в геораспределенном центре обработки данных.
"Процедура расшифровки этих голосов потребовала дополнительных проверок, чтобы убедиться, что при использовании нового функционала были засчитаны именно последние по времени данные. Данные о результатах ДЭГ были переданы утром 20 сентября",- рассказали в пресс-службе.
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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Мурманской, Ростовской и Ярославской областях, а также Севастополе. ДЭГ в российской столице выдержало все испытания и DDoS-атаки, показало надежность и честность, заявил накануне мэр Москвы Сергей Собянин. До начала выборов ключ шифрования на ДЭГ в Москве был разделен на 7 частей – для защиты данных избирателей и информации о результатах голосования. Каждую из частей записали на отдельную флешку, поместили в сейф-пакеты и передали хранителям, которые расписались за их получение. Данные по итогам голосования можно было получить, имея 5 ключей. Соединение ключей прошло в воскресенье.
 
Выборы в Государственную думуМоскваМэрия
 
 
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