15:23 20.09.2021 (обновлено: 15:48 20.09.2021)
Специалисты объяснили задержку результатов онлайн-голосования в Москве
Долгий подсчет результатов ДЭГ в Москве связан с проверками из-за переголосования
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Длительный подсчет результатов дистанционного электронного голосования в Москве связан с дополнительными проверками из-за новой функции "переголосвания", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Функция отложенного решения позволяет избирателю вернуться к бюллетеню и повторно подать свой голос в случае, если при голосовании он столкнулся с какими-либо техническими сложностями – например, у него пропала связь или завис компьютер. При этом система учитывает только последний по времени голос.
"Более длительный подсчет результатов ДЭГ связан с функцией "отложенное решение", которая разработана совместно со специалистами "Лаборатории Касперского" и в этом году применялась на российских выборах впервые",- сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что технология выборки из голосов, поданных последними и предназначенных для учета результатов голосования, предполагает одновременную работу блокчейн-сетей и специализированного криптографического сервиса, которые размещаются в геораспределенном центре обработки данных.
"Процедура расшифровки этих голосов потребовала дополнительных проверок, чтобы убедиться, что при использовании нового функционала были засчитаны именно последние по времени данные. Данные о результатах ДЭГ были переданы утром 20 сентября",- рассказали в пресс-службе.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Мурманской, Ростовской и Ярославской областях, а также Севастополе. ДЭГ в российской столице выдержало все испытания и DDoS-атаки, показало надежность и честность, заявил накануне мэр Москвы Сергей Собянин. До начала выборов ключ шифрования на ДЭГ в Москве был разделен на 7 частей – для защиты данных избирателей и информации о результатах голосования. Каждую из частей записали на отдельную флешку, поместили в сейф-пакеты и передали хранителям, которые расписались за их получение. Данные по итогам голосования можно было получить, имея 5 ключей. Соединение ключей прошло в воскресенье.