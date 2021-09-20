https://ria.ru/20210920/vybory-1750987883.html

Специалисты объяснили задержку результатов онлайн-голосования в Москве

Специалисты объяснили задержку результатов онлайн-голосования в Москве - РИА Новости, 20.09.2021

Специалисты объяснили задержку результатов онлайн-голосования в Москве

Длительный подсчет результатов дистанционного электронного голосования в Москве связан с дополнительными проверками из-за новой функции "переголосвания",... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:23

2021-09-20T15:23

2021-09-20T15:48

выборы в государственную думу

москва

мэрия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Длительный подсчет результатов дистанционного электронного голосования в Москве связан с дополнительными проверками из-за новой функции "переголосвания", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.Функция отложенного решения позволяет избирателю вернуться к бюллетеню и повторно подать свой голос в случае, если при голосовании он столкнулся с какими-либо техническими сложностями – например, у него пропала связь или завис компьютер. При этом система учитывает только последний по времени голос."Более длительный подсчет результатов ДЭГ связан с функцией "отложенное решение", которая разработана совместно со специалистами "Лаборатории Касперского" и в этом году применялась на российских выборах впервые",- сообщили в пресс-службе.В пресс-службе добавили, что технология выборки из голосов, поданных последними и предназначенных для учета результатов голосования, предполагает одновременную работу блокчейн-сетей и специализированного криптографического сервиса, которые размещаются в геораспределенном центре обработки данных."Процедура расшифровки этих голосов потребовала дополнительных проверок, чтобы убедиться, что при использовании нового функционала были засчитаны именно последние по времени данные. Данные о результатах ДЭГ были переданы утром 20 сентября",- рассказали в пресс-службе.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Мурманской, Ростовской и Ярославской областях, а также Севастополе. ДЭГ в российской столице выдержало все испытания и DDoS-атаки, показало надежность и честность, заявил накануне мэр Москвы Сергей Собянин. До начала выборов ключ шифрования на ДЭГ в Москве был разделен на 7 частей – для защиты данных избирателей и информации о результатах голосования. Каждую из частей записали на отдельную флешку, поместили в сейф-пакеты и передали хранителям, которые расписались за их получение. Данные по итогам голосования можно было получить, имея 5 ключей. Соединение ключей прошло в воскресенье.

https://ria.ru/20210920/narushenie-1750993131.html

https://ria.ru/20210920/vybory-1750990608.html

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