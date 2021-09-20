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Памфилова призвала рассмотреть каждую жалобу
Памфилова призвала рассмотреть каждую жалобу - РИА Новости, 20.09.2021
Памфилова призвала рассмотреть каждую жалобу
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов, подчеркнув, что все жалобы должны быть рассмотрены. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:17
2021-09-20T15:17
2021-09-20T16:37
выборы в государственную думу
политика
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов, подчеркнув, что все жалобы должны быть рассмотрены."Я обращаюсь ко всем моим коллегам в регионах: пожалуйста, настоятельная просьба не торопиться подводить итоги. Мы, Центральная избирательная комиссия, даем вам время для того, чтобы вы максимально тщательно, внимательно приняли все заслуживающие того жалобы и рассмотрели их", - сказала она на заседании Центризбиркома.Памфилова подчеркнула, что если выявляются нарушения "или малейшие сомнения в чистоте результатов", то по этим участкам надо "решительно отменять" выборы."Это залог нашей репутации", - пояснила она.
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политика, цик рф, элла памфилова
15:17 20.09.2021 (обновлено: 16:37 20.09.2021)
Памфилова призвала рассмотреть каждую жалобу
Глава ЦИК Памфилова: все жалобы должны быть рассмотрены
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
призвала не торопиться с подведением итогов выборов, подчеркнув, что все жалобы должны быть рассмотрены.
"Я обращаюсь ко всем моим коллегам в регионах: пожалуйста, настоятельная просьба не торопиться подводить итоги. Мы, Центральная избирательная комиссия, даем вам время для того, чтобы вы максимально тщательно, внимательно приняли все заслуживающие того жалобы и рассмотрели их", - сказала она на заседании Центризбиркома.
Памфилова подчеркнула, что если выявляются нарушения "или малейшие сомнения в чистоте результатов", то по этим участкам надо "решительно отменять" выборы.
"Это залог нашей репутации", - пояснила она.