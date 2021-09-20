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На выборах в России работали 491 188 наблюдателей
На выборах в России работали 491 188 наблюдателей - РИА Новости, 20.09.2021
На выборах в России работали 491 188 наблюдателей
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на выборах в России работали 491 188 наблюдателей. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:15
2021-09-20T15:15
2021-09-20T15:35
выборы в государственную думу
политика
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на выборах в России работали 491 188 наблюдателей."У нас очень большое количество наблюдателей было... Наблюдатели от партий, от одномандатников-кандидатов в общей сложности составило 334 тысяч 127 человек, плюс к этому 157 061 человек - это то, что в последний момент появилось право такое по закону, назначали партии членов комиссий с правом совещательного голоса... В общей сложности у нас 491 тысяча 188", - заявила Памфилова в информцентре ЦИК.
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политика, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
15:15 20.09.2021 (обновлено: 15:35 20.09.2021)
На выборах в России работали 491 188 наблюдателей
Памфилова: на выборах в России работали 491 188 наблюдателей