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ЦИК признал недействительными 25,83 тысячи бюллетеней

ЦИК признал недействительными 25,83 тысячи бюллетеней - РИА Новости, 20.09.2021

ЦИК признал недействительными 25,83 тысячи бюллетеней

По итогам выборов в ГД на данный момент признаны недействительными 25 тысяч 830 бюллетеней - это незначительный результат в масштабах страны, заявила глава ЦИК... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:11

2021-09-20T15:11

2021-09-20T16:14

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россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. По итогам выборов в ГД на данный момент признаны недействительными 25 тысяч 830 бюллетеней - это незначительный результат в масштабах страны, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."По информации, полученной от избирательных комиссий субъектов РФ на текущий момент, в 35 субъектах России - Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Хакасия, Алтайский край, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Ставропольский, Приморский, Хабаровский, края, Амурская, Архангельская, Астраханская, Брянская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Курская, Московская, Орловская, Самарская, Саратовская, Томская, Ульяновская, Челябинская, Ярославские области, город Москва и Санкт-Петербург - вот в этих 35 регионах из 85 на 107 из почти 100 тысяч избирательных участков недействительными признано 25 тысяч 830 избирательных бюллетеней. В общих масштабах страны - это мизерный, незначительный результат, но поскольку каждый голос дорог, конечно, мы очень серьезное значение этому придаем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия