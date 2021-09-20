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"Единая Россия" победила на выборах в Тамбовскую областную Думу
"Единая Россия" победила на выборах в Тамбовскую областную Думу - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Тамбовскую областную Думу
"Единая Россия" побеждает с 57,91% на выборах тамбовскую областную думу после обработки 100% протоколов, свидетельствую данные ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:08
2021-09-20T15:08
2021-09-20T15:15
выборы в государственную думу
политика
тамбовская областная дума
единая россия
цик рф
лдпр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает с 57,91% на выборах тамбовскую областную думу после обработки 100% протоколов, свидетельствую данные ЦИК РФ.КПРФ набирает 15,63%, Партия "Родина" - 12,68%, "Справедливая Россия - за правду" - 6,59%, ЛДПР - 5,27%.
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политика, тамбовская областная дума, единая россия, цик рф, лдпр
15:08 20.09.2021 (обновлено: 15:15 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Тамбовскую областную Думу
ЕР победила на выборах в Тамбовскую областную Думу, набрав 57,91 процента голосов