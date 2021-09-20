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"Единая Россия" победила на выборах в Тамбовскую областную Думу

"Единая Россия" победила на выборах в Тамбовскую областную Думу - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Тамбовскую областную Думу

"Единая Россия" побеждает с 57,91% на выборах тамбовскую областную думу после обработки 100% протоколов, свидетельствую данные ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:08

2021-09-20T15:08

2021-09-20T15:15

выборы в государственную думу

политика

тамбовская областная дума

единая россия

цик рф

лдпр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает с 57,91% на выборах тамбовскую областную думу после обработки 100% протоколов, свидетельствую данные ЦИК РФ.КПРФ набирает 15,63%, Партия "Родина" - 12,68%, "Справедливая Россия - за правду" - 6,59%, ЛДПР - 5,27%.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тамбовская областная дума, единая россия, цик рф, лдпр