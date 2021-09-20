https://ria.ru/20210920/vybory-1750984819.html

Шипулин победил на выборах в одномандатном округе в Свердловской области

Шипулин победил на выборах в одномандатном округе в Свердловской области - РИА Новости, 20.09.2021

Шипулин победил на выборах в одномандатном округе в Свердловской области

Биатлонист Антон Шипулин с 40,63% побеждает в Серовском одномандатном округе Свердловской области после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:08

2021-09-20T15:08

2021-09-20T15:08

выборы в государственную думу

политика

свердловская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154967/20/1549672053_0:415:2901:2047_1920x0_80_0_0_fd714773a15b64fc17e6d99874f19c94.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Биатлонист Антон Шипулин с 40,63% побеждает в Серовском одномандатном округе Свердловской области после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Антон Шипулин ("Единая Россия") набрал 40,63% голосов, Габбас Даутов (КПРФ) - 20,28% (КПРФ), Алексей Коровкин ("Справедливая Россия - За правду") - 12,24%.

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, свердловская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу