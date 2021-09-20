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Шипулин победил на выборах в одномандатном округе в Свердловской области
Шипулин победил на выборах в одномандатном округе в Свердловской области - РИА Новости, 20.09.2021
Шипулин победил на выборах в одномандатном округе в Свердловской области
Биатлонист Антон Шипулин с 40,63% побеждает в Серовском одномандатном округе Свердловской области после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:08
2021-09-20T15:08
2021-09-20T15:08
выборы в государственную думу
политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Биатлонист Антон Шипулин с 40,63% побеждает в Серовском одномандатном округе Свердловской области после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Антон Шипулин ("Единая Россия") набрал 40,63% голосов, Габбас Даутов (КПРФ) - 20,28% (КПРФ), Алексей Коровкин ("Справедливая Россия - За правду") - 12,24%.
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политика, свердловская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
Шипулин победил на выборах в одномандатном округе в Свердловской области
Шипулин победил на выборах в ГД в Серовском одномандатном округе Свердловской области