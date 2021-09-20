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Памфилова оценила результаты "Единой России" на выборах в Госдуму
Памфилова оценила результаты "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
Памфилова оценила результаты "Единой России" на выборах в Госдуму
ЕР набрала больше всего голосов, получив конституционное большинство, но немного ухудшила свой результат 2016 года, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:06
2021-09-20T15:06
2021-09-20T15:26
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ЕР набрала больше всего голосов, получив конституционное большинство, но немного ухудшила свой результат 2016 года, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Единая Россия", как вы видите, набрала больше всех голосов, это конституционное большинство, но, тем не менее, немного уменьшила она свой результат по сравнению с 2016 годом", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в понедельник.
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политика, единая россия, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
15:06 20.09.2021 (обновлено: 15:26 20.09.2021)
Памфилова оценила результаты "Единой России" на выборах в Госдуму
Памфилова: ЕР набрала конституционное большинство, но немного ухудшила результат 2016 года