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Памфилова заявила, что выборы в России состоялись
Памфилова заявила, что выборы в России состоялись - РИА Новости, 20.09.2021
Памфилова заявила, что выборы в России состоялись
Выборы состоялись, явка составила 51,68%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:03
2021-09-20T15:03
2021-09-20T15:16
выборы в государственную думу
политика
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Выборы состоялись, явка составила 51,68%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Выборы состоялись. Явка, сейчас до конца не подведены итоги, явка 51,68%", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в понедельник.
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политика, цик рф, элла памфилова, россия
15:03 20.09.2021 (обновлено: 15:16 20.09.2021)
Памфилова заявила, что выборы в России состоялись
Глава ЦИК Памфилова: выборы в России состоялись