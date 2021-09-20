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Памфилова заявила, что выборы в России состоялись

Памфилова заявила, что выборы в России состоялись - РИА Новости, 20.09.2021

Памфилова заявила, что выборы в России состоялись

Выборы состоялись, явка составила 51,68%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:03

2021-09-20T15:03

2021-09-20T15:16

выборы в государственную думу

политика

цик рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Выборы состоялись, явка составила 51,68%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Выборы состоялись. Явка, сейчас до конца не подведены итоги, явка 51,68%", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в понедельник.

россия

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2021

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политика, цик рф, элла памфилова, россия