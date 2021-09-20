https://ria.ru/20210920/vybory-1750982406.html
В обоих одномандатных округах Ярославской области побеждают эсеры
В обоих одномандатных округах Ярославской области побеждают эсеры - РИА Новости, 20.09.2021
В обоих одномандатных округах Ярославской области побеждают эсеры
Два кандидата от партии "Справедливая Россия - За правду", в числе которых первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, победили на выборах в Госдуму РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:59
2021-09-20T14:59
2021-09-20T15:12
выборы в государственную думу
политика
ярославская область
госдума рф
анатолий лисицын
партия "справедливая россия - за правду"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Два кандидата от партии "Справедливая Россия - За правду", в числе которых первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, победили на выборах в Госдуму РФ в обоих одномандатных округах, сообщил журналистам глава облизбиркома Олег Захаров."Что касается округов. 194-й округ – Лисицын Анатолий Иванович (СР) получил 36,47%, Коваленко Андрей Николаевич ("Единая Россия") - 27,27%... Ростовский одномандатный округ, 195-й – Грешневиков Анатолий Николаевич (СР) - 34,27%, Ушакова Лариса Юрьевна ("Единая Россия") - 29,31%", - сказал Захаров.Анатолий Лисицын был главой Ярославской области и первым губернатором региона, руководил областью с 1991 по 2007 годы. Затем работал депутатом Госдумы и сенатором, полномочия члена Совфеда прекращены в 2018 году. На довыборах депутата Госдумы РФ в прошлом году Лисицын также соперничал за мандат с единороссом Андреем Коваленко, но проиграл ему 6%. Анатолий Грешневиков – депутат Госдумы РФ с первого созыва, член фракции СР.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750923894.html
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
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политика, ярославская область, госдума рф, анатолий лисицын, партия "справедливая россия - за правду"
14:59 20.09.2021 (обновлено: 15:12 20.09.2021)
В обоих одномандатных округах Ярославской области побеждают эсеры
Эсеры побеждают на выборах в ГД в Ярославской области по одномандатным округам