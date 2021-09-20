В МИД Германии отказались оценить выборы в Госдуму
В МИД ФРГ отказались оценить выборы в Госдуму, сославшись на отсутствие официальных итогов
БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар отказалась оценить выборы в Госдуму РФ, сославшись на отсутствие официальных итогов.
"Итоговых результатов этих выборов нет. Мы весьма сожалеем о том, что ... там не было независимых международных наблюдателей в связи с ограничениями, принятыми Россией. С нашей точки зрения, с применением нового электронного голосования, трехдневного срока проведения выборов это было бы очень полезно для прозрачности и глубокого анализа процесса выборов", - сказала Адебар на брифинге.
Она добавила, что в Берлине "приняли к сведению сообщения независимых наблюдателей в РФ об очень серьезных нарушениях" на выборах. Эти сведения "вызывают у нас озабоченность", сказала представитель МИД ФРГ.
Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что отказ Парламентской ассамблеи ОБСЕ от мониторинга электоральных процессов в России не обоснован и политизирован. При этом глава ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркнула, что на парламентских выборах в РФ будет полноценный пул международных наблюдателей.
Голосование на думских и иных выборах в РФ проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82% голосов, КПРФ - вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия —за правду" - 7,42%, "Новые люди"- 5,35%. Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.