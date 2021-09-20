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"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Мордовии
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Мордовии - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Мордовии
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Мордовии с 66% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в центральной избирательной... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:29
2021-09-20T14:29
2021-09-20T14:37
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
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республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Мордовии с 66% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в центральной избирательной комиссии республики."На выборах депутатов в Госдуму РФ партия "Единая Россия" набрала 66% голосов, КПРФ – 12,99%, ЛДПР – 7,75%, "Справедливая Россия – За правду" – 4,30%, партия "Новые люди" – 2,99%, Партия пенсионеров – 1,39%", - заявили в облизбиркоме.По словам собеседницы агентства, явка на выборах составила 65,13%. Явка избирателей на выборах в Госдуму седьмого созыва в 2016 году в Мордовии составила 83%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.
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политика, единая россия, госдума рф, россия, республика мордовия
14:29 20.09.2021 (обновлено: 14:37 20.09.2021)
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Мордовии
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Мордовии с 66%