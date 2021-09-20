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"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Чечне
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Чечне - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Чечне
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Чечне с 96,13%, сообщил избирком республики после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:23
2021-09-20T14:23
2021-09-20T14:50
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
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ГРОЗНЫЙ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Чечне с 96,13%, сообщил избирком республики после обработки 100% протоколов."По результатам выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу "Единая Россия" набрала 96,13% (703 613) голосов избирателей", - говорится в сообщении.По данным избиркома Чечни, остальные партии не набрали и 1%.
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политика, единая россия, госдума рф
14:23 20.09.2021 (обновлено: 14:50 20.09.2021)
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Чечне
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Чечне с 96,13%