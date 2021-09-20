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Бизнес-омбудсмен Забайкалья победила на довыборах в краевой парламент

Бизнес-омбудсмен Забайкалья победила на довыборах в краевой парламент - РИА Новости, 20.09.2021

Бизнес-омбудсмен Забайкалья победила на довыборах в краевой парламент

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Забайкальского края Виктория Бессонова победила на довыборах в законодательное собрание региона после обработки... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:21

2021-09-20T14:21

2021-09-20T14:21

выборы в государственную думу

политика

забайкальский край

единая россия

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ЧИТА, 20 сен - РИА Новости. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Забайкальского края Виктория Бессонова победила на довыборах в законодательное собрание региона после обработки 100% протоколов, сообщила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Светлана Судакова.Бессонова от партии "Единая Россия" набрала более 3610 голосов (32,71%), на втором месте - Евгений Корнев от КПРФ с 2875 голосами (26,05%), третье место у Льва Александрова от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 1750 голосов (15,85%). Затем идут Владимир Золотарёв от ЛДПР — 1145 голосов (10,37%), Антон Карандаев от партии "Родина" — 481 голос (4,36%) и Дарья Швецова от "Партии дела" — 405 голосов (3,67%).Явка на выборы в законодательное собрание края составила 33,6%.

забайкальский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, забайкальский край, единая россия