https://ria.ru/20210920/vybory-1750974419.html

РКН рассказал о нарушениях российскими СМИ законодательства о выборах

РКН рассказал о нарушениях российскими СМИ законодательства о выборах - РИА Новости, 20.09.2021

РКН рассказал о нарушениях российскими СМИ законодательства о выборах

В период с 17 по 19 сентября включительно Роскомнадзор выявил 76 материалов российских СМИ, содержащих признаки нарушений законодательства РФ о выборах,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:21

2021-09-20T14:21

2021-09-20T14:21

выборы в государственную думу

политика

медиа - общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В период с 17 по 19 сентября включительно Роскомнадзор выявил 76 материалов российских СМИ, содержащих признаки нарушений законодательства РФ о выборах, сообщила пресс-служба Роскомнадзора РИА Новости.В ведомстве не уточнили, о каких именно СМИ идет речь.Отмечается, что нарушение требований законодательства о выборах влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 100 тысяч рублей (ст. 5.5 и 5.11 КоАП РФ).

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, медиа - общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), выборы в государственную думу, россия