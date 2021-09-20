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РКН рассказал о нарушениях российскими СМИ законодательства о выборах
РКН рассказал о нарушениях российскими СМИ законодательства о выборах - РИА Новости, 20.09.2021
РКН рассказал о нарушениях российскими СМИ законодательства о выборах
В период с 17 по 19 сентября включительно Роскомнадзор выявил 76 материалов российских СМИ, содержащих признаки нарушений законодательства РФ о выборах,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:21
2021-09-20T14:21
2021-09-20T14:21
выборы в государственную думу
политика
медиа - общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В период с 17 по 19 сентября включительно Роскомнадзор выявил 76 материалов российских СМИ, содержащих признаки нарушений законодательства РФ о выборах, сообщила пресс-служба Роскомнадзора РИА Новости.В ведомстве не уточнили, о каких именно СМИ идет речь.Отмечается, что нарушение требований законодательства о выборах влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 100 тысяч рублей (ст. 5.5 и 5.11 КоАП РФ).
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РИА Новости
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политика, медиа - общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), выборы в государственную думу, россия
РКН рассказал о нарушениях российскими СМИ законодательства о выборах
Роскомнадзор выявил 76 материалов СМИ с признаками нарушений законодательства о выборах