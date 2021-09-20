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"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Кировской области
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Кировской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Кировской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Кировской области, набрав 27,27% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:50
2021-09-20T13:50
2021-09-20T13:57
выборы в государственную думу
политика
кировская область
единая россия
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россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Кировской области, набрав 27,27% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в облизбиркоме."Обработано 100% протоколов. "Единая Россия" набрала 27,27% голосов, "Справедливая Россия - За правду" – 19,64%, КПРФ – 17,77%, ЛДПР – 13,78%, партия "Новые люди" – 8,77%, "Партия пенсионеров" – 6,17%, "Коммунисты России" – 3,21%", - сообщили агентству в облизбиркоме.Как отметили в пресс-службе правительства Кировской области, по итогам голосования в структуре политических сил, прошедших в законодательное собрание, произойдут изменения – 5-процентный барьер преодолели партия "Новые люди" и "Партия пенсионеров"."По одномандатным округам в законодательное собрание региона победили 20 кандидатов от "Единой России", - отмечается в сообщении.
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РИА Новости
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политика, кировская область, единая россия, выборы в государственную думу, россия
13:50 20.09.2021 (обновлено: 13:57 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Кировской области
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Кировской области, набрав 27,27% голосов