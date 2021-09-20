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"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Амурской области

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Амурской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Амурской области

Партия "Единая Россия" с 33,15% побеждает на выборах в Законодательное собрание Амурской области после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:35

2021-09-20T13:35

2021-09-20T14:30

выборы в государственную думу

политика

амурская область

единая россия

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выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 33,15% побеждает на выборах в Законодательное собрание Амурской области после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.У КПРФ – 21,48% голосов, у ЛДПР – 14,16%."Коммунисты России" набирают 8,26%, партия "Новые люди" - 7,18%, СРЗП - 6,28%, Партия пенсионеров - 5,41%.В законодательном собрании области мандаты распределят между представителями партий, которые преодолели необходимый для этого пятипроцентный барьер.В регионе 17-19 сентября прошли выборы в Госдуму, выборы депутатов законодательного собрания и ещё 67 муниципальных кампаний.

амурская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, амурская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия