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"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Амурской области
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Амурской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Амурской области
Партия "Единая Россия" с 33,15% побеждает на выборах в Законодательное собрание Амурской области после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:35
2021-09-20T13:35
2021-09-20T14:30
выборы в государственную думу
политика
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россия
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 33,15% побеждает на выборах в Законодательное собрание Амурской области после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.У КПРФ – 21,48% голосов, у ЛДПР – 14,16%."Коммунисты России" набирают 8,26%, партия "Новые люди" - 7,18%, СРЗП - 6,28%, Партия пенсионеров - 5,41%.В законодательном собрании области мандаты распределят между представителями партий, которые преодолели необходимый для этого пятипроцентный барьер.В регионе 17-19 сентября прошли выборы в Госдуму, выборы депутатов законодательного собрания и ещё 67 муниципальных кампаний.
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политика, амурская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
13:35 20.09.2021 (обновлено: 14:30 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Амурской области
ЕР с 33,15 процента голосов победила на выборах в заксобрание Амурской области