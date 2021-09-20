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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750960876.html
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Кировской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Кировской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Кировской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Кировской области с 29,5% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в облизбиркоме. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:32
2021-09-20T13:36
выборы в государственную думу
политика
кировская область
единая россия
госдума рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Кировской области с 29,5% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в облизбиркоме."Обработано 100% протоколов. "Единая Россия" набрала 29,57% голосов, "Справедливая Россия - За правду" - 18,4%, КПРФ – 18,28%, ЛДПР – 12,8%, партия "Новые люди" - 8,18%, Партия пенсионеров – 3,86%, Коммунисты России – 2,09%", - сообщили агентству в облизбиркоме.По одномандатным округам в Госдуму победу одержали действующие депутаты Государственной думы, члены фракции "Единая Россия" Рахим Азимов, набравший 43,7% голосов, и Олег Валенчук с 31,3%.Явка избирателей в регионе составила 45,08%. Явка избирателей на выборах в Госдуму седьмого созыва в 2016 году в Кировской области составила 41,9%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, кировская область, единая россия, госдума рф
13:32 20.09.2021 (обновлено: 13:36 20.09.2021)
 
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Кировской области

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Кировской области с 29,5%

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Кировской области с 29,5% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.
"Обработано 100% протоколов. "Единая Россия" набрала 29,57% голосов, "Справедливая Россия - За правду" - 18,4%, КПРФ – 18,28%, ЛДПР – 12,8%, партия "Новые люди" - 8,18%, Партия пенсионеров – 3,86%, Коммунисты России – 2,09%", - сообщили агентству в облизбиркоме.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 13:21Выборы в Государственную думу
Песков оценил результат "Единой России" на выборах в Госдуму
По одномандатным округам в Госдуму победу одержали действующие депутаты Государственной думы, члены фракции "Единая Россия" Рахим Азимов, набравший 43,7% голосов, и Олег Валенчук с 31,3%.
Явка избирателей в регионе составила 45,08%. Явка избирателей на выборах в Госдуму седьмого созыва в 2016 году в Кировской области составила 41,9%.
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаКировская областьЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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