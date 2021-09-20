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Французы удивились реакции Украины на участие крымчан в российских выборах
Французы удивились реакции Украины на участие крымчан в российских выборах - РИА Новости, 20.09.2021
Французы удивились реакции Украины на участие крымчан в российских выборах
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают последнее заявление украинских властей из-за участия жителей Крыма и Донбасса в голосовании на... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:22
2021-09-20T13:22
2021-09-20T16:54
в мире
республика крым
франция
алжир (республика)
мид украины
донбасс
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают последнее заявление украинских властей из-за участия жителей Крыма и Донбасса в голосовании на парламентских выборах в России.На днях глава МИД Дмитрий Кулеба обвинил Москву в нарушении международного права из-за организации избирательного процесса на этих территориях.Многие комментаторы не согласились с мнением министра, отметив, что полуостров вошел в состав России по результатам всенародного референдума, тогда как нынешнее руководство пришло к власти после переворота.Пользователь под ником Ted001001001004 выразил негодование из-за разгоревшейся дискуссии и привел в пример ситуацию в одной из стран, которая некогда была французской колонией."Послушайте... Когда, например, в Алжире проходят выборы, Франция открывает избирательные участки на своей территории", — обратил внимание он.В то же время читатель под ником Cantator назвал свою версию недовольства со стороны Киева."Этой бывшей провинции СССР надо лишь провести референдум, чтобы узнать мнение населения некоторых регионов. Люди стремились остаться жителями одной страны совсем не потому, что ранее по решению советских властей Крым перешел в состав Украины", — добавил JC PPP.В России с 17 по 19 сентября прошли выборы в Государственную думу VIII созыва. В борьбе за депутатские мандаты участвовали представители 14 политических партий, две из которых выдвигали кандидатов впервые. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210905/donbass-1748778208.html
https://ria.ru/20210915/voyna-1750130458.html
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республика крым
франция
алжир (республика)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, республика крым, франция, алжир (республика), мид украины, донбасс, дмитрий кулеба, россия
13:22 20.09.2021 (обновлено: 16:54 20.09.2021)
Французы удивились реакции Украины на участие крымчан в российских выборах
Читатели Le Figaro осудили реакцию Киева на участие жителей Донбасса в российских выборах
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают последнее заявление украинских властей из-за участия жителей Крыма и Донбасса в голосовании на парламентских выборах в России
.
На днях глава МИД Дмитрий Кулеба
обвинил Москву в нарушении международного права из-за организации избирательного процесса на этих территориях.
Многие комментаторы не согласились с мнением министра, отметив, что полуостров вошел в состав России по результатам всенародного референдума, тогда как нынешнее руководство пришло к власти после переворота.
"На Украине до сих пор не поняли, что подавляющее большинство жителей Крыма чувствуют себя русскими. <…> Это как при разводе, в какой-то момент лучше расстаться", — заключил Ja9978.
Пользователь под ником Ted001001001004 выразил негодование из-за разгоревшейся дискуссии и привел в пример ситуацию в одной из стран, которая некогда была французской колонией.
"Послушайте... Когда, например, в Алжире проходят выборы, Франция
открывает избирательные участки на своей территории", — обратил внимание он.
В то же время читатель под ником Cantator назвал свою версию недовольства со стороны Киева.
"Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях... Какая подлая страна", — пояснил он.
"Этой бывшей провинции СССР надо лишь провести референдум, чтобы узнать мнение населения некоторых регионов. Люди стремились остаться жителями одной страны совсем не потому, что ранее по решению советских властей Крым перешел в состав Украины", — добавил JC PPP.
"Украина напоминает маленького пуделя, который годами выходит из кожи вон, лая на огромного бурого медведя, по глупости надеясь, что ему в конце концов удастся его напугать", — подчеркнул еще один комментатор.
В России с 17 по 19 сентября прошли выборы в Государственную думу VIII созыва. В борьбе за депутатские мандаты участвовали представители 14 политических партий, две из которых выдвигали кандидатов впервые. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.