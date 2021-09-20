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Песков оценил результат "Единой России" на выборах в Госдуму
Песков оценил результат "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
Песков оценил результат "Единой России" на выборах в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин положительно оценивает результат "Единой России" на выборах, партия выполнила задачу подтвердить свое лидерство, сообщил... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:21
2021-09-20T13:21
2021-09-20T13:22
выборы в государственную думу
политика
дмитрий песков
единая россия
госдума рф
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россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин положительно оценивает результат "Единой России" на выборах, партия выполнила задачу подтвердить свое лидерство, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Положительно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как глава государства оценивает результат ЕР на выборах."У партии была задача подтвердить свое лидерство. Эта задача, безусловно, выполнена", - добавил он.
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политика, дмитрий песков, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
13:21 20.09.2021 (обновлено: 13:22 20.09.2021)
Песков оценил результат "Единой России" на выборах в Госдуму
Песков: задача "Единой России" подтвердить свое лидерство на выборах выполнена