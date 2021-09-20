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Песков оценил результат "Единой России" на выборах в Госдуму

Песков оценил результат "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

Песков оценил результат "Единой России" на выборах в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин положительно оценивает результат "Единой России" на выборах, партия выполнила задачу подтвердить свое лидерство, сообщил... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:21

2021-09-20T13:21

2021-09-20T13:22

выборы в государственную думу

политика

дмитрий песков

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин положительно оценивает результат "Единой России" на выборах, партия выполнила задачу подтвердить свое лидерство, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Положительно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как глава государства оценивает результат ЕР на выборах."У партии была задача подтвердить свое лидерство. Эта задача, безусловно, выполнена", - добавил он.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, дмитрий песков, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия