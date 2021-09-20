https://ria.ru/20210920/vybory-1750957150.html

"Единая Россия" победила на выборах депутатов Госдумы в Татарстане

"Единая Россия" победила на выборах депутатов Госдумы в Татарстане - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах депутатов Госдумы в Татарстане

"Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Государственной думы РФ в Татарстане, набрав 79,01% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщил... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:20

2021-09-20T13:20

2021-09-20T13:31

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

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КАЗАНЬ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Государственной думы РФ в Татарстане, набрав 79,01% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщил председатель центризбиркома республики Андрей Кондратьев.Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходило с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также прошли дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований."За всероссийскую политическую партию "Единая Россия" проголосовали 79,01%", - сказал журналистам Кондратьев.По его информации, по итогам обработки вех протоколов КПРФ набирает 9,64% голосов избирателей, ЛДПР – 2,82%, "Справедливая Россия – За правду" - 2,69%.Кондратьев отметил, нарушений избирательного законодательства, влияющих на ход голосования, в республике не зафиксировано. В этом году, по его информации, в выборах приняли участие 78,92% от общей численности избирателей Татарстана. На предыдущих выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ 18 сентября 2016 года явка в Татарстане составляла 78,79%.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750953932.html

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политика, единая россия, госдума рф