13:20 20.09.2021 (обновлено: 13:31 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах депутатов Госдумы в Татарстане
"Единая Россия" победила на выборах депутатов Госдумы в Татарстане с 79,01%
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
КАЗАНЬ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Государственной думы РФ в Татарстане, набрав 79,01% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщил председатель центризбиркома республики Андрей Кондратьев.
Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходило с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также прошли дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
"За всероссийскую политическую партию "Единая Россия" проголосовали 79,01%", - сказал журналистам Кондратьев.
По его информации, по итогам обработки вех протоколов КПРФ набирает 9,64% голосов избирателей, ЛДПР – 2,82%, "Справедливая Россия – За правду" - 2,69%.
Кондратьев отметил, нарушений избирательного законодательства, влияющих на ход голосования, в республике не зафиксировано. В этом году, по его информации, в выборах приняли участие 78,92% от общей численности избирателей Татарстана. На предыдущих выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ 18 сентября 2016 года явка в Татарстане составляла 78,79%.