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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750953671.html
Наблюдатель из Франции отметил прозрачность выборов в Крыму
Наблюдатель из Франции отметил прозрачность выборов в Крыму - РИА Новости, 20.09.2021
Наблюдатель из Франции отметил прозрачность выборов в Крыму
Наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер заявил, что выборы в Крыму прошли прозрачно, препятствий для волеизъявления граждан не было. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:09
2021-09-20T13:09
выборы в государственную думу
севастополь
симферополь
франция
госдума рф
жером ламбер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер заявил, что выборы в Крыму прошли прозрачно, препятствий для волеизъявления граждан не было.Группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, прибыли в Крым для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму РФ. Они посетили Севастополь, Симферополь и Ялту."Избирательный процесс полностью прозрачен, эффективен и отсутствуют какие-либо препятствия для волеизъявления граждан", - сказал Ламбер журналистам.По его словам, наблюдая за ходом избирательного процесса, группа иностранных наблюдателей отметила, что избиратели свободно посещали избирательные участки, соблюдался принцип конфиденциальности при голосовании."Никаких вопросов относительно прозрачности выборов не возникает", - подчеркнул наблюдатель.
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севастополь, симферополь, франция, госдума рф, жером ламбер
13:09 20.09.2021
 
Наблюдатель из Франции отметил прозрачность выборов в Крыму

Наблюдатель из Франции Жером Ламбер отметил прозрачность выборов в Крыму

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер заявил, что выборы в Крыму прошли прозрачно, препятствий для волеизъявления граждан не было.
Группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, прибыли в Крым для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму РФ. Они посетили Севастополь, Симферополь и Ялту.
Писатель, телеведущий Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 13:06Выборы в Государственную думу
Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в Москве
"Избирательный процесс полностью прозрачен, эффективен и отсутствуют какие-либо препятствия для волеизъявления граждан", - сказал Ламбер журналистам.
По его словам, наблюдая за ходом избирательного процесса, группа иностранных наблюдателей отметила, что избиратели свободно посещали избирательные участки, соблюдался принцип конфиденциальности при голосовании.
"Никаких вопросов относительно прозрачности выборов не возникает", - подчеркнул наблюдатель.
 
Выборы в Государственную думуСевастопольСимферопольФранцияГосдума РФЖером Ламбер
 
 
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