https://ria.ru/20210920/vybory-1750953671.html

Наблюдатель из Франции отметил прозрачность выборов в Крыму

Наблюдатель из Франции отметил прозрачность выборов в Крыму - РИА Новости, 20.09.2021

Наблюдатель из Франции отметил прозрачность выборов в Крыму

Наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер заявил, что выборы в Крыму прошли прозрачно, препятствий для волеизъявления граждан не было. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:09

2021-09-20T13:09

2021-09-20T13:09

выборы в государственную думу

севастополь

симферополь

франция

госдума рф

жером ламбер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер заявил, что выборы в Крыму прошли прозрачно, препятствий для волеизъявления граждан не было.Группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, прибыли в Крым для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму РФ. Они посетили Севастополь, Симферополь и Ялту."Избирательный процесс полностью прозрачен, эффективен и отсутствуют какие-либо препятствия для волеизъявления граждан", - сказал Ламбер журналистам.По его словам, наблюдая за ходом избирательного процесса, группа иностранных наблюдателей отметила, что избиратели свободно посещали избирательные участки, соблюдался принцип конфиденциальности при голосовании."Никаких вопросов относительно прозрачности выборов не возникает", - подчеркнул наблюдатель.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750952672.html

севастополь

симферополь

франция

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севастополь, симферополь, франция, госдума рф, жером ламбер