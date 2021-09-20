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В миссии ЛАГ оценили организацию выборов в России

В миссии ЛАГ оценили организацию выборов в России - РИА Новости, 20.09.2021

В миссии ЛАГ оценили организацию выборов в России

Избирательный процесс на выборах в России проходил на высоком организационном уровне в соответствии с регулирующей его законодательной базой, заявил наблюдатель РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:08

2021-09-20T13:08

2021-09-20T13:08

выборы в государственную думу

политика

лига арабских государств

госдума рф

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Избирательный процесс на выборах в России проходил на высоком организационном уровне в соответствии с регулирующей его законодательной базой, заявил наблюдатель от миссии ЛАГ, посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Джабер Хабиб Джабер."На основании полученной в результате наблюдения информации миссия ЛАГ подтверждает, что избирательный процесс на выборах депутатов Госдумы РФ проходил на высоком организационном уровне в соответствии с регулирующей его российской законодательной базой. Это правовая основа, которая отвечает общепризнанным международным стандартам и обязательствам в области организации проведения выборов и позволяет российскому избирателю свободно выражать свою волю, осуществляя свои избирательные права и обязанности", - сказал он в ЦИК.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, лига арабских государств, госдума рф, россия