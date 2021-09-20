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В миссии ЛАГ оценили организацию выборов в России
В миссии ЛАГ оценили организацию выборов в России - РИА Новости, 20.09.2021
В миссии ЛАГ оценили организацию выборов в России
Избирательный процесс на выборах в России проходил на высоком организационном уровне в соответствии с регулирующей его законодательной базой, заявил наблюдатель РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:08
2021-09-20T13:08
2021-09-20T13:08
выборы в государственную думу
политика
лига арабских государств
госдума рф
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Избирательный процесс на выборах в России проходил на высоком организационном уровне в соответствии с регулирующей его законодательной базой, заявил наблюдатель от миссии ЛАГ, посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Джабер Хабиб Джабер."На основании полученной в результате наблюдения информации миссия ЛАГ подтверждает, что избирательный процесс на выборах депутатов Госдумы РФ проходил на высоком организационном уровне в соответствии с регулирующей его российской законодательной базой. Это правовая основа, которая отвечает общепризнанным международным стандартам и обязательствам в области организации проведения выборов и позволяет российскому избирателю свободно выражать свою волю, осуществляя свои избирательные права и обязанности", - сказал он в ЦИК.
россия
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РИА Новости
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политика, лига арабских государств, госдума рф, россия
В миссии ЛАГ оценили организацию выборов в России
Наблюдатель от миссии ЛАГ Джабер Хабиб Джабер высоко оценил организацию выборов в Госдуму