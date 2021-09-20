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Попов побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Москве
Попов побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Москве - РИА Новости, 20.09.2021
Попов побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Москве
Телеведущий Евгений Попов от "Единой России" побеждает на выборах в ГД по Кунцевском одномандатному округу Москвы с 35,17% по результатам обработки 100%... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:45
2021-09-20T12:45
2021-09-20T12:45
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Телеведущий Евгений Попов от "Единой России" побеждает на выборах в ГД по Кунцевском одномандатному округу Москвы с 35,17% по результатам обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов Попов побеждает с 35,17% голосов, представитель КПРФ Михаил Лобанов - второй с 31,65% голосов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, евгений попов
Попов побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Москве
Телеведущий Попов побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Москве