https://ria.ru/20210920/vybory-1750945000.html
"Единая Россия" победила на выборах в Тульской области
"Единая Россия" победила на выборах в Тульской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Тульской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Тульской области, набрав 52,88% после обработки 100% протоколов, говорится в сообщении облизбиркома. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:35
2021-09-20T12:35
2021-09-20T12:36
выборы в государственную думу
политика
тульская область
единая россия
госдума рф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750917809_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_3a96b66801b414dce82e36c661838976.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Тульской области, набрав 52,88% после обработки 100% протоколов, говорится в сообщении облизбиркома.КПРФ набирает 16,85%, "Справедливая Россия" – 7,49%, ЛДПР – 6,61%, партия "Новые люди" – 5,44%.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750917809_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_9a5f339270cae26ed93cc8f3c5ce642f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тульская область, единая россия, госдума рф, лдпр
12:35 20.09.2021 (обновлено: 12:36 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Тульской области
"Единая Россия" победила на выборах в Тульской области, набрав 52,88 процента голосов