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"Единая Россия" победила на выборах в Мурманскую областную думу
"Единая Россия" победила на выборах в Мурманскую областную думу - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Мурманскую областную думу
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Мурманскую областную думу с 36% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:16
2021-09-20T12:16
2021-09-20T12:20
выборы в государственную думу
политика
мурманская областная дума
единая россия
лдпр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Мурманскую областную думу с 36% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ.По данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набирает 36,02%, КПРФ - 19,5%, "Справедливая Россия - За правду" - 16,9%, ЛДПР - 13,3%, Партия пенсионеров - 10,7%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.
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политика, мурманская областная дума, единая россия, лдпр
12:16 20.09.2021 (обновлено: 12:20 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Мурманскую областную думу
ЕР победила на выборах в Мурманскую областную думу, набрав 36 процентов голосов