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"Единая Россия" победила на выборах в Мурманскую областную думу

"Единая Россия" победила на выборах в Мурманскую областную думу - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Мурманскую областную думу

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Мурманскую областную думу с 36% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:16

2021-09-20T12:16

2021-09-20T12:20

выборы в государственную думу

политика

мурманская областная дума

единая россия

лдпр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Мурманскую областную думу с 36% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ.По данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набирает 36,02%, КПРФ - 19,5%, "Справедливая Россия - За правду" - 16,9%, ЛДПР - 13,3%, Партия пенсионеров - 10,7%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мурманская областная дума, единая россия, лдпр