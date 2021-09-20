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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750941454.html
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Карелии
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Карелии - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Карелии
"Единая Россия" побеждает с 31,69% голосов на выборах в Госдуму в Карелии после обработки 100% бюллетеней, сообщает ЦИК республики. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:16
2021-09-20T12:33
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает с 31,69% голосов на выборах в Госдуму в Карелии после обработки 100% бюллетеней, сообщает ЦИК республики."По результатам обработки 100% бюллетеней в Карелии в выборах приняли участие 39,72% избирателей. На выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу: Единая Россия - 31,69%, КПРФ - 16,01%, Справедливая Россия – За правду - 11,73%, ЛДПР – 9,77%, Яблоко – 7,47%, Новые Люди - 7%, Партия пенсионеров – 4,07%, Коммунисты России - 2,32%, Зеленая альтернатива – 1,53%, Партия Роста - 1,39%, Зеленые – 0,92%, РПСС - 1,09%, Родина -0,89%, Гражданская платформа - 0,1%", - сообщает ЦИК Карелии в своем Telegram-канале.В Карелии прошли выборы в Госдуму и Законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, единая россия, госдума рф
12:16 20.09.2021 (обновлено: 12:33 20.09.2021)
 
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Карелии

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Карелии с 31,69%

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает с 31,69% голосов на выборах в Госдуму в Карелии после обработки 100% бюллетеней, сообщает ЦИК республики.
"По результатам обработки 100% бюллетеней в Карелии в выборах приняли участие 39,72% избирателей. На выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу: Единая Россия - 31,69%, КПРФ - 16,01%, Справедливая Россия – За правду - 11,73%, ЛДПР – 9,77%, Яблоко – 7,47%, Новые Люди - 7%, Партия пенсионеров – 4,07%, Коммунисты России - 2,32%, Зеленая альтернатива – 1,53%, Партия Роста - 1,39%, Зеленые – 0,92%, РПСС - 1,09%, Родина -0,89%, Гражданская платформа - 0,1%", - сообщает ЦИК Карелии в своем Telegram-канале.
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 12:16Выборы в Государственную думу
"Единая Россия" победила на выборах в Мурманскую областную думу
В Карелии прошли выборы в Госдуму и Законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
 
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