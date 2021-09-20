https://ria.ru/20210920/vybory-1750941454.html

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Карелии

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Карелии - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Карелии

"Единая Россия" побеждает с 31,69% голосов на выборах в Госдуму в Карелии после обработки 100% бюллетеней, сообщает ЦИК республики. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:16

2021-09-20T12:16

2021-09-20T12:33

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает с 31,69% голосов на выборах в Госдуму в Карелии после обработки 100% бюллетеней, сообщает ЦИК республики."По результатам обработки 100% бюллетеней в Карелии в выборах приняли участие 39,72% избирателей. На выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу: Единая Россия - 31,69%, КПРФ - 16,01%, Справедливая Россия – За правду - 11,73%, ЛДПР – 9,77%, Яблоко – 7,47%, Новые Люди - 7%, Партия пенсионеров – 4,07%, Коммунисты России - 2,32%, Зеленая альтернатива – 1,53%, Партия Роста - 1,39%, Зеленые – 0,92%, РПСС - 1,09%, Родина -0,89%, Гражданская платформа - 0,1%", - сообщает ЦИК Карелии в своем Telegram-канале.В Карелии прошли выборы в Госдуму и Законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750941562.html

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политика, единая россия, госдума рф