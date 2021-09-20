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Митрохин проиграл выборы по одномандатному округу в Москве
Митрохин проиграл выборы по одномандатному округу в Москве - РИА Новости, 20.09.2021
Митрохин проиграл выборы по одномандатному округу в Москве
Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин проигрывает выборы в Госдуму по одномандатному округу в Москве, уступая с 21,85% голосов самовыдвиженцу Олегу Леонову из... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:13
2021-09-20T12:13
2021-09-20T12:13
выборы в государственную думу
политика
москва
госдума рф
яблоко
сергей митрохин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин проигрывает выборы в Госдуму по одномандатному округу в Москве, уступая с 21,85% голосов самовыдвиженцу Олегу Леонову из "Лиза Алерт" с 26,28% по итогам 100% протоколов.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Леонов набрал 26,28% голосов, Митрохин - 21,85%, Нина Останина (КПРФ) - 10,12%.
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политика, москва, госдума рф, яблоко, сергей митрохин
Митрохин проиграл выборы по одномандатному округу в Москве
Митрохин проиграл выборы по одномандатному округу в Москве, уступив самовыдвиженцу Леонову