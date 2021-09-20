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Митрохин проиграл выборы по одномандатному округу в Москве

Митрохин проиграл выборы по одномандатному округу в Москве - РИА Новости, 20.09.2021

Митрохин проиграл выборы по одномандатному округу в Москве

Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин проигрывает выборы в Госдуму по одномандатному округу в Москве, уступая с 21,85% голосов самовыдвиженцу Олегу Леонову из... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:13

2021-09-20T12:13

2021-09-20T12:13

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

яблоко

сергей митрохин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин проигрывает выборы в Госдуму по одномандатному округу в Москве, уступая с 21,85% голосов самовыдвиженцу Олегу Леонову из "Лиза Алерт" с 26,28% по итогам 100% протоколов.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Леонов набрал 26,28% голосов, Митрохин - 21,85%, Нина Останина (КПРФ) - 10,12%.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф, яблоко, сергей митрохин