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Миссия наблюдателей СНГ оценила проведение выборов в Госдуму

Миссия наблюдателей СНГ оценила проведение выборов в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

Миссия наблюдателей СНГ оценила проведение выборов в Госдуму

Серьезных системных нарушений, которые повлияли бы на итоги голосования, на выборах в Госдуму не зафиксировано, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:34

2021-09-20T11:34

2021-09-20T12:03

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Серьезных системных нарушений, которые повлияли бы на итоги голосования, на выборах в Госдуму не зафиксировано, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, зампредседателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов."Миссия наблюдателей не зафиксировала каких-либо серьезных системных нарушений, которые бы повлияли на результат итогов голосования", - сказал он, выступая в ЦИК."Проведение выборов было на высоком организационном уровне, при соблюдении конституционных прав всех участников избирательного процесса", - заявил Нематов на пресс-конференции.Он отметил, что в составе группы наблюдателей от СНГ были представители семи государств, и за время выборов они посетили 167 избирательных участков, провели встречи с руководством Совета Федерации, Госдумы, представителями Общественной палаты, Центризбиркома, а также с лидерами четырех партий, представленных в Госдуме.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, снг, госдума рф, выборы в государственную думу, россия