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"Единая Россия" победила на выборах в парламент Чечни
"Единая Россия" победила на выборах в парламент Чечни - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в парламент Чечни
Партия "Единая Россия" побеждает с 89,2% на выборах в парламент Чечни после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:32
2021-09-20T11:32
2021-09-20T11:32
выборы в государственную думу
политика
единая россия
цик рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает с 89,2% на выборах в парламент Чечни после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.По тем же данным, "Справедливая Россия - За правду" набирает 5,5% голосов избирателей, КПРФ - 5,1%.
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политика, единая россия, цик рф
"Единая Россия" победила на выборах в парламент Чечни
"Единая Россия" победила на выборах в парламент Чечни, набрав 89,2 процента голосов