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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750925723.html
Экс-глава Дагестана Васильев победил на выборах в ГД в Тверской области
Экс-глава Дагестана Васильев победил на выборах в ГД в Тверской области - РИА Новости, 20.09.2021
Экс-глава Дагестана Васильев победил на выборах в ГД в Тверской области
Бывший глава Дагестана Владимир Васильев ("Единая Россия"), по предварительным данным, победил на выборах в Госдуму в Заволжском одномандатном округе Тверской... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:08
2021-09-20T11:08
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
владимир васильев
выборы в государственную думу
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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Бывший глава Дагестана Владимир Васильев ("Единая Россия"), по предварительным данным, победил на выборах в Госдуму в Заволжском одномандатном округе Тверской области с 42,14% по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в округе, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.За Васильевым следует кандидат от КПРФ Артем Гончаров с 19,90%, далее идет кандидат от "Справедливой России - За Правду" Дмитрий Игнатьков с 8,77%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
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политика, единая россия, госдума рф, владимир васильев, выборы в государственную думу
11:08 20.09.2021
 
Экс-глава Дагестана Васильев победил на выборах в ГД в Тверской области

Экс-глава Дагестана генерал МВД Васильев победил на выборах в Госдуму в Тверской области

© Фото : пресс-служба главы и правительства ДагестанаГлава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
Глава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : пресс-служба главы и правительства Дагестана
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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Бывший глава Дагестана Владимир Васильев ("Единая Россия"), по предварительным данным, победил на выборах в Госдуму в Заволжском одномандатном округе Тверской области с 42,14% по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в округе, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.
За Васильевым следует кандидат от КПРФ Артем Гончаров с 19,90%, далее идет кандидат от "Справедливой России - За Правду" Дмитрий Игнатьков с 8,77%.
Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.
НЕ БРАТЬ! Итоги выборов в Госдуму — 2021
19 сентября, 21:19Инфографика
Предварительные итоги выборов в Госдуму — 2021
 
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