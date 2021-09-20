https://ria.ru/20210920/vybory-1750925723.html

Экс-глава Дагестана Васильев победил на выборах в ГД в Тверской области

Экс-глава Дагестана Васильев победил на выборах в ГД в Тверской области - РИА Новости, 20.09.2021

Экс-глава Дагестана Васильев победил на выборах в ГД в Тверской области

Бывший глава Дагестана Владимир Васильев ("Единая Россия"), по предварительным данным, победил на выборах в Госдуму в Заволжском одномандатном округе Тверской... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:08

2021-09-20T11:08

2021-09-20T11:08

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

владимир васильев

выборы в государственную думу

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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Бывший глава Дагестана Владимир Васильев ("Единая Россия"), по предварительным данным, победил на выборах в Госдуму в Заволжском одномандатном округе Тверской области с 42,14% по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в округе, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.За Васильевым следует кандидат от КПРФ Артем Гончаров с 19,90%, далее идет кандидат от "Справедливой России - За Правду" Дмитрий Игнатьков с 8,77%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, владимир васильев, выборы в государственную думу