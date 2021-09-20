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ЦИК запланировал оглашение результатов выборов в Госдуму на 14.00

ЦИК запланировал оглашение результатов выборов в Госдуму на 14.00 - РИА Новости, 20.09.2021

ЦИК запланировал оглашение результатов выборов в Госдуму на 14.00

Встреча председателя ЦИК Эллы Памфиловой с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 12 часов, сообщил член ЦИК Павел Андреев. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:07

2021-09-20T11:07

2021-09-20T11:56

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Встреча председателя ЦИК Эллы Памфиловой с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 12 часов, сообщил член ЦИК Павел Андреев."В 12 часов у нас планировался брифинг по предварительным результатам выборов. Вы знаете, что на сегодня запланирована встреча председателя комиссии с президентом, и эта встреча пока стоит на 12. В связи с этим, скорее всего, оглашение предварительных результатов мы перенесем на 14.00", - заявил член ЦИК Андреев в информцентре ЦИК.

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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, россия