11:07 20.09.2021 (обновлено: 12:10 20.09.2021)
"Единая Россия" сохраняет лидерство после обработки 90% протоколов
ЕР сохраняет лидерство в 195 одномандатных округах после обработки 90% протоколов
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Центризбирком обработал 90 процентов протоколов, по их результатам партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,66 процента голосов.
КПРФ получает 19,56 процента, а на третьем месте находится ЛДПР (7,51 процента).
Также в пятерку, по предварительным подсчетам, попала "Справедливая Россия — За правду" — 7,38 процента, а также "Новые люди" — 5,33 процента.
Таким образом в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в пять процентов.
В ЦИК добавили, что кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 195 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ — в 15, от "Справедливой России — За правду" — в семи. у ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и "Партии Роста" по одному претенденту-лидеру.
Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в нижнюю палату парламента зарегистрировали 14 объединений. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.