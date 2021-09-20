https://ria.ru/20210920/vybory-1750925381.html

"Единая Россия" сохраняет лидерство после обработки 90% протоколов

"Единая Россия" сохраняет лидерство после обработки 90% протоколов - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" сохраняет лидерство после обработки 90% протоколов

Центризбирком обработал 90 процентов протоколов, по их результатам партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,66 процента голосов. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:07

2021-09-20T11:07

2021-09-20T12:10

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Центризбирком обработал 90 процентов протоколов, по их результатам партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,66 процента голосов.КПРФ получает 19,56 процента, а на третьем месте находится ЛДПР (7,51 процента).Также в пятерку, по предварительным подсчетам, попала "Справедливая Россия — За правду" — 7,38 процента, а также "Новые люди" — 5,33 процента.Таким образом в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в пять процентов.В ЦИК добавили, что кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 195 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ — в 15, от "Справедливой России — За правду" — в семи. у ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и "Партии Роста" по одному претенденту-лидеру.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в нижнюю палату парламента зарегистрировали 14 объединений. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750903153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, яблоко, коммунисты россии